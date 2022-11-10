Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan 10 Kasım mesajı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ağaoğlu mesajında, Cumhuriyetin kurucusu, eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84. yılında rahmetle, şükranla ve saygıyla andığını belirtti.

"10 Kasım tarihinin Türk milleti için sembolik önemi, yalnızca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü değildir." ifadelerini kullanan Ağaoğlu, "Bugün aynı zamanda Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti için çizdiği idealleri gerçekleştirme konusunda yol alma günüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün bizlere düşen en büyük görev Atatürk'ün 'Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözü ile vatanımıza ve bayrağımıza her zamankinden daha fazla sahip çıkarak, onun bizlere mirası olan Cumhuriyet'imizi ileriye taşıyıp, muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaktır."

Atatürk'ü aramızdan ayrılışının yıl dönümünde derin bir özlemle andığını belirten Ağaoğlu, "Trabzonspor Kulübü olarak Cumhuriyet'i daha iyi bir geleceğe taşımak için elimizden geleni yapacağımızı vurgulamak istiyorum. Bu duygu ve düşünceler ile beraber Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir defa daha minnet ve özlemle anıyoruz. Sonsuz özleminle ilelebet izindeyiz." ifadelerini kullandı.

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