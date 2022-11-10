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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'da dizindeki bağlar kopan hasta ameliyatla yeniden yürümeye başladı

AA

Trabzon'da dizindeki bağlar kopan hasta ameliyatla yeniden yürümeye başladı

TRABZON (AA) - Trabzon'da, yüksekten düşme sonucu çoklu bağ kopmalı diz çıkığı olan 22 yaşındaki Soner Yılmaz, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde yapılan ameliyatla yeniden yürümenin mutluluğunu yaşıyor.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, yüksekten düşme nedeniyle kaldırıldığı hastanede yapılan tetkikler sonucunda çoklu bağ kopmalı diz çıkığı tespit edilen Yılmaz'ın acil müdahale ile dizi yerine oturtuldu.

Dizindeki tüm bağların koptuğu, bu şekilde tekrar yürümesinin mümkün olmadığı ifade edilen Yılmaz, ileri tedavi için KTÜ Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada Doç. Dr. Kerim Öner tarafından Yılmaz'a, yaralanan bacağının başka bölgesinden ve diğer bacağından alınan bağlarla "kapalı yöntem bağ rekonstrüksiyon ameliyatı" uygulandı.

Yılmaz'ın dizi, kopan tüm bağlarının yerine transfer edilen yeni bağlarla onarıldı.

Yaklaşık 3,5 saat süren başarılı ameliyatın ardından hasta taburcu edildi.

- "Bu tür yaralanmaların tedavisini başarıyla gerçekleştirmekteyiz"

Doç. Dr. Öner, diz çıkıklarının, yüksek enerjili yaralanmalar olduğunu belirterek, "Dizin bağlarının birçoğunun veya tamamının kopmasına, damar ve sinirlerde yaralanmalara da neden olabilir. Bu nedenler, bacağın ampütasyonuna kadar varabilecek ciddi durumlardır." ifadesini kullandı.

Diz çıkığı sonrasında hastaların, muhakkak yatırılarak tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayan Öner, şunları kaydetti:

"Hastaların ilk tedavisinde diz yerine koyularak genellikle geçici bir tespit uygulanır. Damar yaralanması olup olmadığı, görüntüleme yöntemleri kullanılarak tespit edilir ve hasta yakından takip edilir. Daha sonrasında, hastanın yürüyebilmesi için hastanın kopan tüm bağlarının rekonstrukte edilmesi gerekir. Bu işlemin yaralanma sonrası çok fazla geciktirilmeden uygun şartlar sağlanarak 2 ila 3 hafta içinde yapılması gereklidir."

Öner, diz çoklu bağ yaralanmalarının tedavisinin, teknik zorluklar içerdiğini de aktararak, "Bu tedavi belli bazı merkezlerde yapılabilir. KTÜ Farabi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'nde bu tür yaralanmaların tedavisini başarıyla gerçekleştirmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ameliyattan 4 ay sonra kontrole gelen Soner Yılmaz, yaşadığı olay sonrası hem ruhsal hem de bedensel olarak bir şoke olduğunu belirtti.

Acile gittiğinde kendisine bacağını kaybetme ihtimali olduğunun söylendiğini aktaran Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Tekrar yürüyebilmemin mucizevi bir durum olduğu iletildi. Bacağımı alçıya alıp beni KTÜ Farabi Hastanesi'ne sevk ettiler. Doç. Dr. Kerim Öner ve ekibi büyük bir özveriyle ameliyatımı yaptı. Dört ay önce yürümemin dahi imkansız olduğu söylenirken, bugün koşabilir durumdayım."


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