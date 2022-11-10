Trabzonspor Kulübü yarın Anıtkabir'i ziyaret edecek

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TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü heyeti, yarın Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır, Büyük Önder Atatürk'ün vefatının 84'ncü yıl dönümü kapsamında Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyarette, Trabzonspor heyeti adına Başkan Ağaoğlu'nun mozeleye çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunulacak.

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