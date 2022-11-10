Trabzon'da yumruk attığı kişinin ölümüne neden olan sanığın yargılanmasına devam edildi

Kilosu 100 bin liradan satılıyor! Dünyanın en pahalı baharatı depresyon ve hafıza kaybını gideriyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon'da, tartışma sırasında yumruk attığı kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya, Ortahisar ilçesinde 16 Mart 2022'de sokak ortasında yumruk atarak ağır yaraladığı Alper Korkmaz'ın olaydan 5 gün sonra hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklu yargılanan sanık İsmail Can ile maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesinden maktulün ölümünde vücudunda görülen ilaç maddeleri ve boynuna aldığı darbenin etkisinin olup olmadığına dair rapora göre, maktulün boynuna aldığı darbenin ölüme etkisinin olmadığı, ölümün düşme sebebiyle beyin kanamasından olduğunu ve kanda uyuşturucu maddeye rastlanmadığını, kullanılan ilaçların etken maddelerinin görüldüğünün belirtildiğini aktardı.

Müşteki avukatının, sanığın tekvando ve boks gibi sporları yapıp yapmadığının araştırılmasına dair talebine yönelik mahkeme heyeti, sanığın spor yaptığının araştırılmasına dair talebin dosyayı etkilemeyeceğinden reddine karar verdi.

Sanık İsmail Can savunmasında, adli tıp kurumu raporuna itirazı olmadığını belirterek, "Öldürme ve yaralama düşüncem yoktu, tahliyemi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanık İsmail Can'ın, kız arkadaşına mesaj attığını ileri sürdüğü maktul Alper Korkmaz ile önce Trabzon Uzun Sokak'ta bulunan bir kafede tartıştıklarını, kafeden çıktıktan sonra ise sanığın tartışmaya devam ettiği maktulün kafa kısmına yumruk atması sonucu yere düştüğü, maktulün hareketsiz kaldıktan sonra sanığın olay yerinden ayrıldığı aktarıldı.

Olayda başına aldığı darbe sonucu kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Alper Korkmaz'ın, yapılan tüm müdahalelere rağmen olaydan 5 gün sonra hayatını kaybettiği hatırlatılan mütalaada, sanık hakkında, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 8 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Müşteki avukatı beyanında, mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.