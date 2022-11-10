Trabzon'da 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi

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TRABZON (AA) - Trabzon'da bir kişinin evinin yakınında tartıştığı kişilerce tabancayla öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bedirhan Kürşat Aktürk ile tutuksuz sanıklar, İskender Günen Yıldırım, Semih Kumaş, Ümit Atasoy, Hakan Bektaşoğlu, Serkan Pehlivan ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Bedirhan Kürşat Aktürk, savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, kavga sırasında maktul Birkan Öztürk'ün kendisine bıçakla saldırması sonucu havaya ve yere ateş ettiğini ileri sürdü.

Sanık Aktürk, "Öldürme kastım olsaydı gider gitmez vururdum. Meşru müdafaa sınırlarında hareket ettim beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tutuksuz sanıklardan İskender Günen Yıldırım da olayı planlamadıklarını, tutuklu sanık Aktürk'e ateş etmesi yönünde herhangi bir şey söylemediğini aktardı.

Tutuksuz sanık Hakan Bektaşoğlu da olay yerine konuşmak gittiklerini savunarak, "Maktulün bıçakla saldırması üzerine olay bu hale geldi. Bizim araçta Bedirhan'ı kendimiz bıçaklayarak meşru müdafaa süsü verdiğimiz iddiası doğru değildir." şeklinde konuştu.

Diğer sanıklar Semih Kumaş, Ümit Atasoy ve Serkan Pehlivan da araçtan indiklerini ve olaya dahil olmadıklarını ileri sürerek, beraatlerini istedi.

Avukatların beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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