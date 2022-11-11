Trabzon'da deniz çöplerini konu alan "Atma" temalı sergi açıldı

TRABZON (AA) - Trabzon'da "Karadeniz Ekosistemini Korumak İçin Toplumsal Farkındalığı Artırarak Deniz Çöplerini Azaltma LitOUTer" araştırma ve toplumsal farkındalık projesi kapsamında açılan "Atma" temalı sergi yarına kadar açık kalacak.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi liderliğinde, Türkiye'nin yanı sıra Karadeniz'e kıyısı olan Gürcistan, Romanya ve Bulgaristan'ın da ortak olduğu Avrupa Birliği (AB) destekli proje kapsamında deniz çöpleri konusunda toplumsal farkındalık amacıyla açılan sergi 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda açıldı.

Çevreye ve denize atılan çöplerin doğaya verdiği zararın ele alındığı sergi de öğrencilere, çizgi film eşliğinde farkındalık oluşturulurken, atıklardan hazırlanan kıyafet, oyuncak ve süs eşyaları da dikkati çekti.

KTÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Erüz, projenin iki yıldır devam ettiğini belirterek, amacı hakkında bilgi verdi.

Erüz, toplumun her kesiminden insana ulaşarak farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Atıkları toplamak için yetkili kurumlar ve yasalarımız üzerine düşen görevleri yerine getirmesine rağmen çöpler artık her yerde. Çöpler nerede toplanırsa toplansın mutlaka bir şekilde geldiği yer deniz." dedi.

Denizlerde milyonlarca ton plastik ağırlıklı çöpün biriktiğini aktaran Erüz, şunları kaydetti:

"Karadeniz, bizim yarı kapalı bir havzamız. Dolayısıyla daha hızlı kirlenen bir deniz ve maalesef Avrupa'nın en kirli denizi olarak artık lanse edildiği bir deniz. Bunu azaltmak için de artık kamu kurumları, idareciler yada kanun yapıcıların yaptıklarının yetmediğini görüyoruz. O nedenle halkında işin içine girmesi gerektiğini kabul ederek bu yola çıktık."

Erüz, proje kapsamında şehir merkezinden yayladaki vatandaşa kadar tüm halka ulaşarak farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Projenin iki yıldır devam ettiğini anlatan Erüz, "Proje kapsamında 5 bin kişiye doğrudan, 30 bin kişiye dolaylı, sosyal medya ve basın aracılığıyla da birkaç yüz bin kişiye de ulaştık." diye konuştu.

Sergi, yarın sona erecek.





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