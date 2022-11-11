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Trabzon'daki tatbikatta alabora olan tekneden denize düşen vatandaşlar kurtarıldı

AA

Trabzon'daki tatbikatta alabora olan tekneden denize düşen vatandaşlar kurtarıldı

TRABZON (AA) - Trabzon'daki tatbikatta senaryo gereği alabora olan balıkçı teknesinden denize düşen vatandaşlar başarıyla kurtarıldı.

Trabzon, Gümüşhane ve Artvin illerinden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllüsü olmak isteyen 24 sağlık personeline yönelik Trabzon Sağlık Müdürlüğünce 7-11 Kasım tarihlerinde UMKE Temel Eğitimi verildi.

Gönüllüler, Yalıncak Plajı'nda verilen kamp eğitimi kapsamında dar alanlarda enkaz altından medikal kurtarma ve müdahale, afet ve acil durumlarda lojistik destek sağlama, çadır kurma, doğada hayatta kalma, yön bulma, triyaj, olay yeri yönetimi, kimyasal biyolojik radyoaktif gibi eğitimler aldı.

Eğitimin son gününde UMKE gönüllüleri, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı deniz ve kara unsurlarının desteğiyle gerçeğini aratmayan tatbikat gerçekleştirildi.

Senaryo gereği alabora olan balıkçı teknesinden denize düşen vatandaşlar, UMKE ve Sahil Güvenlik ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla kurtarıldı.

UMKE Sorumlusu Serkan Sayar, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatta senaryoya göre 11 kişinin etkilendiğini, 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 hastaya kırmızı kod verdiklerini söyledi.

Hastalara ilk müdahalenin yapıldığını ifade eden Sayar, "Tıbbi tedavilerini yaparak, sahra hastanesi acil müdahale ünitesine naklettik. Yürüyemeyen ve hafif yaralı olan hastalarımıza müdahale ettik. Son olarak hayatını kaybeden vatandaşlarımızı olay yerinden alarak tatbikatı sonlandırdık." dedi.

Gönüllülerin içerisinde saha tecrübesi olmayanların da olduğunu dile getiren Sayar, "Hastanede çalışan personellerin tecrübeleri burada ilk defa oldu. Hastane öncesini bilmeyen arkadaşlarımız olay yerinde neler yaşanıyor ve hangi yaralılara nasıl müdahale ediliyor onlara tatbikatta öğretmiş olduk, onlar da başarıyla tecrübe ettiler." ifadelerini kullandı.

Sayar, 24 sağlık gönüllüsünün yanı sıra 15 UMKE personeli, 20 Sahil Güvenlik personeli, 2 bot ve 1 kara aracının tatbikata destek verdiğini söyledi.

Tatbikatta görevli gönüllülerden ebe Esra Mercan, UMKE'de görev almak için eğitimlere katıldığını belirterek, yaşadığı tecrübeyi anlattı.

Hastane öncesi müdahaleyi daha önce görmediğini dile getiren Mercan, "Gerçekten burada çok tecrübe edindim. Hep hastane içinde hastaya müdahale ediyorduk ama hastane dışında nasıl müdahale edilmesi gerektiğini görüp, öğrendik." dedi.

Hopa Devlet Hastanesinde radyoloji teknikeri olarak çalışan Celal Kadayıfçı da "UMKE'ye katılarak insanlara yardım etmek ve hayatlarına daha fazla dokunmak benim hayalimdi." diye konuştu.

Kadayıfçı, eğitimlerin oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Allah yaşatmasın ama yaşanırsa hocalarımız bizi en güzel şekilde hazırlamaya çalıştılar. İhtiyaç duyulursa biz her zaman hazırız." ifadelerini kullandı.

Eğitime katılan gönüllüler aldıkları eğitimleri tamamlayarak, UMKE personeli olmaya hak kazandı.

Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğü ve Ortahisar Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde açılan "Sağlık Fotoğrafçılığı" kursunda eğitim alan sağlıkçılar tatbikatta fotoğraf çekti.

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