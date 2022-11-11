Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Japaridze, TTSO'yu ziyaret etti

TRABZON (AA) - Gürcistan'ın Trabzon Başkonsolosu Gela Japaridze, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi'yi ziyaret ederek iş birliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette konuşan Japaridze, TTSO Başkanlığı'na seçilen Erkut Çelebi ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diledi.

Gürcistan tanıtım günlerinin Trabzon'da yapıldığının hatırlatan Japaridze, ticaretin yanı sıra kültürel ve sosyal ilişkilerimizin gelişmesi için bu tür organizasyonların önemine değinerek, bahar aylarında ise Batum'da aynı organizasyonun Türkiye ayağının yapılması planlandığını aktardı.

Karşılıklı ticaretin artırılması için iş adamlarının bir araya gelmesini, ikili iş görüşmeleri yapmalarının önemini vurgulayan Japaridze, "Bu konuda da her türlü organizasyona destek vermeye hazırız. Batum'daki ticaret odası ile yatırım olanakları konusunda da görüşmenizin faydalı olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TTSO Başkanı Çelebi ise Trabzon iş dünyasının Gürcistan'daki yatırım ve ticaret kapasitesini artırmak için girişimler yapmak istediklerini belirtti.

Gürcistan'da sanayi üretimine katkıda bulunmayı amaçladıklarını aktaran Çelebi, "Bu konuda öncelikli hedeflerimiz var. İnşaat malzemelerinin hem üretilip hem satışının yapılacağı bir sanayi bölgesi kurmak için sizlerin desteğini bekliyoruz. Öncelikle Batum daha sonra Tiflis'te bu tür bir yatırımı Trabzonlu işadamları olarak yapmayı çok istiyoruz. Gürcistan'ın sanayisi ve ticaretinde daha etkili olmak istiyoruz. Oradaki yatırımlarımızın Gürcistan'ın istihdamına katkıda bulunacağını da dikkatlerinize sunmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.









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