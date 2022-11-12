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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AFAD'dan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"

AA

AFAD'dan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"

TRABZON (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonundaki "Deprem Anı Ülke Tatbikatı", Trabzon, Artvin, Bayburt, Ordu ve Giresun'da gerçekleştirildi.

Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile çevresinde bulunan vatandaşlar, tatbikatı cep telefonlarına gelen mesaj ve belediyeye ait hoparlörlerle yapılan duyurularla öğrendi.

Telefonlarına gelen uyarıyı inceleyen vatandaşların daha sonra normal yaşantılarına devam ettikleri görüldü.

Bu arada Trabzon Vali Vekili Ali Yılmaz ile Trabzon İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Kıratlı, tatbikata Hafız Ali Haydar Özak Bölge Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda katıldı.

Protokol üyeleri, uyarıyla "Çök, kapan, tutun" hareketini uyguladı.

- Bayburt

Bayburt'ta Polisevi'nde gerçekleştirilen tatbikata Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Emniyet Müdürü Nihat Uzun, AFAD İl Müdürü Adil Arslan ile ilgililer katıldı.

Binanın yemekhanesinde saat 18.57'de telefonlara gelen mesajla masaların altına eğilen protokol üyeleri, "Çök, kapan, tutun" hareketini uyguladı.

Deprem sonrası Vali Epcim ve beraberindekiler, binayı terk ederek güvenli yerlere geçti.

Tatbikat, Cumhuriyet Caddesi'nde yapılan duanın ardından son buldu.

- Ordu

Altınordu ilçesinde gelin Gaye Aksu ile damat Nejdet Aksu çifti kına gecelerinde tatbikata katıldı.

Subaşı Mahallesi'ndeki okulun bahçesinde yapılan kına gecesinde damat ve gelinin yanı sıra diğer davetliler, 18.57'de telefonlara gelen mesajla çökerek yere kapandı.

Kına gecesinde bazı davetlilerin ise tatbikata katılmadıkları gözlendi.

Gelin Gaye Aksu, AA muhabirine, kendileri için güzel bir anı olduğunu belirerek, "Tatbikat sayesinde unutulmaz bir gece yaşadık. Olası bir depremde neler yapabileceğimizi eşimize dostumuza göstermiş olduk." dedi.

Öte yandan tatbikat, Vali Tuncay ve protokol üyelerinin katılımıyla Ordu Üniversitesi Yerleşkesi'nde bulunan Lebibe-Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'nda da yapıldı.

- Artvin

Artvin'de esnaf lokantasında gerçekleştirilen tatbikatta Vali Yılmaz Doruk, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, İl Afet Acil ve Durum Müdürü Kemal Şenlioğlu ve vatandaşlar katıldı.

Tatbikat öncesinde AFAD görevlisi tarafından neler yapılması gerektiği anlatıldı.

Tatbikatta protokol üyeleri ve vatandaşlar, eğilerek "Çök, kapan, tutun" hareketini uyguladı.

Tatbikat esnasında şehrin caddelerinde itfaiye, jandarma ve ambulansların sirenleri çaldı.

Cami Meydanı ve çevresinde bulunan bazı vatandaşlar, siren sesleri ve belediye hoparlörlerinden yapılan anonsla tatbikatı öğrendi.

Vali Doruk, Milli İrade Meydanı'nda tatbikat kapsamında hazır bekleyen ve gün boyu vatandaşları bilgilendiren jandarma, AFAD, Türk Kızılayı, UMKE ve Artvin Belediyesi İtfaiyesinin stantlarını gezdi.

- Giresun

Giresun'da Kredi Yurtlar Kurumu Seyit Vakkas Öğrenci Yurdu'nda uygulanan tatbikata Vali Enver Ünlü, öğrenciler ve ilgililer katıldı.

Katılımcılar, binanın yemekhanesinde 18.57'de telefonlara gelen mesajla 30 saniye boyunca "Çök, kapan, tutun" hareketini uyguladı.

Vali Enver Ünlü, tatbikatın ardından yaptığı konuşmada, bu tatbikatta olduğu gibi vatandaşların telefonlara gelen uyarıları her an dikkate almaları gerektiğini belirterek, "Sadece depremlerde değil, diğer afetlerde de dikkate almaları gerekiyor. Sel ve heyelan gibi önceden öngörebildiklerimiz, bunun yanında depreme de karşı her zaman duyarlı olmamız lazım. Az önce yaptığımız 'Çök, kapan, tutun' hareketi gibi, asansörlere, merdivenlere koşmamamız lazım, panik yapmamamız lazım." diye konuştu.

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