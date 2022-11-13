Doğu Karadeniz'in 10 aylık yapı ve inşaat malzemesi ihracatı 45 milyon dolara ulaştı

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TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz'den Ocak-Ekim 2022'de yapılan yapı ve inşaat malzemesi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 31 artarak 44 milyon 976 bin 608 dolar oldu.



Doğu Karadeniz ihracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Doğu Karadeniz'den yılın 10 ayında 54 ülkeye 44 milyon 976 bin 608 dolarlık yapı ve inşaat malzemesi ihracatı yapıldığını söyledi.

Bölgeden geçen yılın aynı döneminde 34 milyon 338 bin 313 dolarlık yapı ve inşaat malzemesi ihraç edildiğine dikkati çeken Gürdoğan, buna göre ihracatın yüzde 31 arttığını belirtti.

Gürdoğan, yüzde 89 ile Gürcistan'ın bölgeden en fazla inşaat ve yapı malzemeleri ihraç edilen ülke olduğunu aktardı.

Doğu Karadeniz'de yapı ve inşaat malzemesi sektörünün her geçen gün gelişerek hem ihracat hacmini hem de ülke çeşitliğini artırma başarısı gösterdiğini vurgulayan Gürdoğan, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda uygulamaya koydukları İnşaat ve Yapı Malzemeleri Uluslararası Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi (UR-GE) projesi ile sektörde yer alan firmaların rekabetçiliğini geliştirerek ihracat kapasitelerinin artırılması amacıyla çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Gürdoğan, yapı ve inşaat malzemesi ihracatında bölgenin yakın ve komşu ülkeler için bir tedarik merkezi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kalite ve hızlı teslimat avantajımız nedeniyle komşu ülkelerin ürün tedarikinde bölgemizi tercih etmeleri sektör ihracatına büyük katkı sağlıyor. Ülke çeşitliliğinin artırılması çok önemli ve proje kapsamında da firmalar ilk etapta Rusya, Ukrayna Özbekistan ve Kazakistan pazarlarına yoğunlaşacaklar. Hedef pazar olarak da Afrika ülkelerine yönelik ticaret heyetleri programlarıyla ihracatı daha üst rakamlara ulaştıracağımıza inanıyoruz."





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