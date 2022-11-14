Trabzon'da eskrim bölgesel epe açık turnuvaları başladı

TRABZON (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonunun 2022-2023 faaliyet takviminde yer alan 10-12-14 yaş altı bölgesel epe açık turnuvaları, Trabzon'da başladı.
Trabzon, Konya ve İstanbul'da eş zamanlı gerçekleştirilen turnuvada, epe branşında 10-12-14 yaş altı kategorilerinde çeşitli illerden 539 sporcu mücadele ediyor.
Trabzon'daki Yomra Jimnastik Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyon, kızlar 14 yaş altı kategorisinde 26 sporcunun müsabakalarıyla başladı. Kentteki müsabakalara 120 sporcunun katılması bekleniyor.
Müsabakalar yarın sona erecek.