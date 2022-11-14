Yenilenen "DENAR-1" Bilimsel Araştırma Gemisi, KTÜ'ye teslim edildi

TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) deniz çöplerini azaltmak ve bilimsel araştırmaları desteklemek için kullanılan "DENAR-1" adlı gemi, tadilat ve yenileme çalışmalarının ardından üniversiteye teslim edildi.

Sürmene ilçesindeki Çamburnu tersaneler bölgesinde düzenlenen törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, İstanbul'da meydana gelen terör saldırısını kınayarak, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Araştırma gemisinin tekrar faaliyete geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkürler eden Baylan, "Başta tersane emekçilerine ve sonra bu koordinasyonu sağlayan rektörümüz olmak üzere üniversite çalışanlarımıza ve projenin hayata geçmesine vesile olan Sayın Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na ki kendisi bize bir talimat verdi. Burayı yine daha önce ziyaret etmiştik ve kendisi bize gemiyle ilgilenmemiz talimatını vermişti. Nihayetinde de bu eserin ortaya çıkmasında bize destek veren ülkemizin güzide firmalarından UZMAR'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Baylan, her zaman eğitimin yanında olduklarını vurgulayarak, "Özellikle benim de mezun olmaktan gurur duyduğum üniversitemizden bizden sonra mezun olacak tüm kardeşlerimizin bizim gibi bayrağımızı en yüksekte temsil etmeleri, dünyanın her yerinde çalışabilmeleri ve ülkemizin istihdamına ciddi katkı sağlamalarının burada alacakları eğitimle mümkün olacağının bilincindeyiz. Bunu artırmak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ise yaklaşık 2,5 yıl önce geminin onarımı için üniversite olarak bir fon ayırdıklarını, ihaleye kimsenin katılmamasından dolayı onarımın iptal edildiğini kaydetti.

Daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuyla ilgilendiğini belirten Prof. Dr. Çuvalcı, "Gemi niye önemli? Biz KTÜ olarak iklim değişikliği konusunda yetkin bir üniversiteyiz, pilot üniversite seçildik. YÖK, hocalarımızın yayınlarına, patentlerine, çalışmalarına bakarak bizi yetkin üniversite seçti. Bu manada iklim değişikliği deyince en önemli konulardan bir tanesi deniz. Sürmene'deki deniz fakültemiz gerçekten en fazla çıktı üreten, AB projesi yapan fakültemiz. Burada araştırma gemimiz olmazsa olmaz." diye konuştu.

UZMAR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Noyan Altuğ da Türkiye'de bilim insanlarının ve üniversitelerin çok değerli olduğuna dikkati çekti.

Altuğ, proje nedeniyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan'ın kendilerini Karadeniz Teknik Üniversitesi ile tanıştırdığını belirterek, "Benim babam ve abim kaptan, ben de çarkçıbaşıyım. Babamın bir lafı vardı, 'Denizden aldıklarımızı tekrar denize veriyoruz.' Sadece yatırım değil, bizim esas yatırımımız insanımız. Çorbada bir damla tuzumuz olduysa bu hayatta bizim babamıza, bizi yetiştiren bu millete, bize bu imkanları sağlayan devletimize verebileceğimiz bir şey varsa bize çok büyük bir onur kazandırır." dedi.

- "Gemiyle beraber çalışma alanımız genişledi"

Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Feyzioğlu ise deniz bilimlerinde eğitimin yanı sıra araştırmaların en önde gelen görevlerinden birisi olduğunu söyledi.

Feyzioğlu, 1994 yılında ilk defa "Hısımağa" isimli bir balıkçı teknesinin fakülteye kazandırıldığını belirterek, "Artık biz de denizlerde varlığımızı gösterebileceğimize inanmaya başlamıştık. Bu tekneyle uzun bir süre kıyısal bölgelerde çalışmalarımızı sürdürdük. 2014 yılında DENAR adlı 33,5 metre boyundaki balıkçı gemimizi suya indirdik. Bu gemiyle beraber çalışma alanımız genişledi. Bu gemiyle beraber birçok projeye başvurduk." diye konuştu.

Feyzioğlu, "DENAR-1" gemisinin 2019 yılında denize elverişlilik süresinin dolduğuna işaret ederek, "Bu süreçte pandemi karşımıza çıktı ve gemiyi çalıştırma imkanımız çok kısıtlı oldu. Bugünlere kadar geldik ve tadilat yapılması gerekiyordu. Bunun için Denizcilik Genel Müdürümüz bize yardımcı oldu ve bizi UZMAR ile tanıştırdı. UZMAR sayesinde gemimiz tadilatını ve denize elverişlilikle ilgili bakım ve onarımını bugünkü yapacağımız törenle tamamlamak üzere." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Ali Yılmaz'ın da yer aldığı protokol üyeleri, tadilat çalışmaları tamamlanan gemi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.





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