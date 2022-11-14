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DOKAP'tan "Boztepe Yürüyüş Yolu ve Seyir Terası Projesi"ne destek

AA

DOKAP'tan "Boztepe Yürüyüş Yolu ve Seyir Terası Projesi"ne destek

TRABZON (AA) - Trabzon'da Ortahisar Belediyesince uygulanan "Boztepe Yürüyüş Yolu ve Seyir Terası Projesi"ne Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca destek sağlanacak.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin'i ziyaret ettiğini belirtti.

DOKAP'ın projeye 10 milyon lira finansman desteği vereceğini aktaran Genç, DOKAP'ın Ortahisar'da yapımı tamamlanan ve devam eden projelerde her zaman en büyük destekçileri olduğunu ifade etti.

Genç, özellikle turizm amaçlı projelerde DOKAP'ın desteklerini oldukça önemsediklerini vurgulayarak, bölgede yeni istihdam sahalarının oluşturulması ve ekonomiye katkıda DOKAP'ın bugüne kadar büyük işler başardığını aktardı.

Boztepe Yürüyüş Yolu ve Seyir Terası Projesi'nin gündeme geldiği ilk andan itibaren kent paydaşları tarafından ilgiyle karşılandığını ve desteklendiğini belirten Genç, şunları kaydetti:

"Projeyi sayın DOKAP Başkanımıza ilettiğimizde çok yakın ilgi ve alaka gösterdiler. Finansman konusunda da yardımcı olacaklarını dile getirdiler. Bu kapsamda protokol imzaladık. DOKAP ilk etapta 5 milyon lira, ikinci etapta da 5 milyon lira olmak üzere toplamda 10 milyon lira tutarında finansman desteğinde bulunacak. Bu desteklerle birlikte şehrimizin en güzel mekanlarından olan Boztepe'mizin değerine değer katmış olacağız."

Genç, projenin kent paydaşları tarafından desteklendiğinin altını çizerek, "Projemizin yapılmasıyla birlikte Trabzon'umuz yeni bir turizm destinasyon alanı kazanacak ve şehrimiz için de katma değer üretecek simgesel nitelikteki bir projeyi hayata geçirmiş olacağız." dedi.

Yıl sonuna kadar projeyi tüm üniteleriyle tamamlayarak hizmete açmayı planladıklarını belirten Genç, "Şehrimiz için yeni bir vizyon projeyi de hayata geçiriyor olmaktan büyük bir mutluluk ve heyecan duyduğumu bir kez daha ifade etmek isterim. Projeye maddi ve manevi desteklerinden dolayı İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

DOKAP Başkanı Gültekin de projenin Trabzon'un cazibesini daha da artıracağını dile getirerek, "Şehrimizde bu nitelikteki projelerin hayata geçirilmesi çok önemli. Her yıl turizm potansiyelinin arttığı Trabzon'da bu tarz projeler yeni cazibe noktaları oluşturur. Bu da turizm potansiyeline olumlu olarak yansır. Son derece gerekli ve çok yerinde bir proje. Boztepe daha güzel ve daha mamur bir hale gelecek. Projenin tamamlanmasını sabırsızlıkla ve heyecanla bekliyoruz." diye konuştu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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