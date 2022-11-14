Trabzon'da dolmuş şoförü silahla yaralandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde silahla yaralanan dolmuş şoförü tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon-Akçaabat seferi yapan A.Ç'nin kullandığı 61 M 0457 plakalı minibüs, Akçaabat'ta K.Ç. tarafından durduruldu.

İkili arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.Ç. silahla A.Ç'ye ateş etti.

Ayağından yaralanan A.Ç. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan şüpheli K.Ç'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

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