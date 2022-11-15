Köpeklerden kaçarken yaralanan kişiden "sahipsiz hayvanlara çözüm" çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köpeklerden kaçarken yaralanan kişiden "sahipsiz hayvanlara çözüm" çağrısı

AA

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde sahipsiz köpeklerden kaçarken düşüp yaralanan Süleyman Sadi Özbaysal, bu konuda önlem alınması çağrısında bulundu.

Köpeklerden kaçarken yaralanan kişiden "sahipsiz hayvanlara çözüm" çağrısı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde sahipsiz köpeklerden kaçarken düşüp yaralanan Süleyman Sadi Özbaysal, bu konuda önlem alınması çağrısında bulundu.

İlçeye bağlı tarihi Ortamahalle'de yaşayan 62 yaşındaki Özbaysal, geçen hafta sabah namazı için camiye giderken sahipsiz köpeklerle karşılaştı.

Havlayarak kendisine doğru gelen köpeklerden kaçmaya başlayan Özbaysal, düşerek dizinden ve ayağından yaralandı.

Özbaysal, AA muhabirine, Ortamahalle'de kendilerinin de beslediği köpeklerden 2-3'ünün saldırısına uğradığını söyledi.

Kilolu olduğu için koşamadığını belirten Özbaysal, "Ayaklarım rahatsız, yere düştüm. Dizimi vurdum ve ayağımın üstü taşa denk geldi. Ricam bu hayvanlara sahip çıkılsın. Bu hayvanlar koruma altına alınsın. Çünkü sokaklar çoluk çocuk dolu." dedi.

Özbaysal, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, 11 yaşındaki Mustafa Erçetin'in kuduz tanısıyla tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesine çok üzüldüğünü ifade ederek, "Allah ailesine, ülkemize sabırlar versin. Bunlar gerçekten korkunç olaylar. Dışarıda gezmektense bu hayvanlar toplanıp bir yerde başlarına veteriner koyulsa, yemi suyu verilse... Arabalar eziyor, insanlara saldırıyorlar. Çocuklar korkup kaçıyor." diye konuştu.

- "Böyle sokaklarda başıboş olması da hakikaten tehlike arz ediyor"

Akçaabat Orta Mahalle Evleri Koruma Derneği Başkanı Ömer Orhan ise mahallede sıkıntılarından birinin de başıboş hayvanlar olduğunu dile getirdi.

Bir hayvansever olarak hayvanların durumuna üzüldüğünü ancak son zamanlarda bu hayvanların ısırmaya başladığını kaydeden Orhan, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımıza saldırıyor, motorlu kuryeleri ısırıyorlar. Tabii hayvanların bir yere tıkılmasından yana değiliz ama böyle sokaklarda başıboş olması da hakikaten tehlike arz ediyor. Şeker hastası olan, ani korkularda heyecana gelemeyen bir arkadaşımız iki gün önce yaşadı böyle bir vakayı. Gereken yerlere şikayet etmemize rağmen sonuç alamadık. İçlerinde küpeli de var, küpesiz de var."

Orhan, Ortamahalle'nin tarihi bir mahalle olduğunu, dışarıdan insanların geldiğini aktararak, "Biz bunlara bir çare istiyoruz. Hayvanların bir yere tıkılmasından yana değilim ama geniş bir yerde bakabiliriz. Sokaklardan mutlaka bu hayvanları temizlememiz lazım." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) PARA KASALARI, ?CAN DOSTLARA? YUVA OLUYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) PARA KASALARI, ?CAN DOSTLARA? YUVA OLUYOR
Para kasaları, `can dostlara´ yuva oluyor
YEREL HABERLER Para kasaları, `can dostlara´ yuva oluyor
Trabzon'da dolmuş şoförü silahla yaralandı
YEREL HABERLER Trabzon'da dolmuş şoförü silahla yaralandı
DOKAP'tan "Boztepe Yürüyüş Yolu ve Seyir Terası Projesi"ne destek
YEREL HABERLER DOKAP'tan "Boztepe Yürüyüş Yolu ve Seyir Terası ...
Yenilenen "DENAR-1" Bilimsel Araştırma Gemisi, KTÜ'ye teslim edildi
YEREL HABERLER Yenilenen "DENAR-1" Bilimsel Araştırma Gemisi, KTÜ'ye ...
Trabzon'da eskrim bölgesel epe açık turnuvaları başladı
YEREL HABERLER Trabzon'da eskrim bölgesel epe açık turnuvaları ...
(Görüntülü) DOĞU KARADENİZ&#039;DE ?KATİL ARI?YA KARŞI 30 BİN BÖCEKLE MÜCADELE
YEREL HABERLER (Görüntülü) DOĞU KARADENİZ'DE ?KATİL ARI?YA ...
Doğu Karadeniz'de 'katil arı'ya karşı 30 bin böcekle mücadele
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'de 'katil arı'ya karşı 30 bin böcekle ...
Doğu Karadeniz'in 10 aylık yapı ve inşaat malzemesi ihracatı 45 milyon dolara ulaştı
YEREL HABERLER Doğu Karadeniz'in 10 aylık yapı ve inşaat malzemesi ...
(Görüntülü) TOKİ BAŞKANI BULUT SOSYAL KONUTLAR 2 YILDA TESLİM
YEREL HABERLER (Görüntülü) TOKİ BAŞKANI BULUT SOSYAL KONUTLAR 2 ...
TOKİ Başkanı Bulut: Sosyal konutlar 2 yılda teslim
YEREL HABERLER TOKİ Başkanı Bulut: Sosyal konutlar 2 yılda teslim
(Görüntülü) KORONAVİRÜS SONRASI UNUTKANLIK ORTAYA ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KORONAVİRÜS SONRASI UNUTKANLIK ORTAYA ...
Koronavirüs sonrası unutkanlık ortaya çıktı
YEREL HABERLER Koronavirüs sonrası unutkanlık ortaya çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.