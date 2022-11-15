Köpeklerden kaçarken yaralanan kişiden "sahipsiz hayvanlara çözüm" çağrısı

TRABZON (AA) - SEYİT AHMET EKSİK - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde sahipsiz köpeklerden kaçarken düşüp yaralanan Süleyman Sadi Özbaysal, bu konuda önlem alınması çağrısında bulundu.

İlçeye bağlı tarihi Ortamahalle'de yaşayan 62 yaşındaki Özbaysal, geçen hafta sabah namazı için camiye giderken sahipsiz köpeklerle karşılaştı.

Havlayarak kendisine doğru gelen köpeklerden kaçmaya başlayan Özbaysal, düşerek dizinden ve ayağından yaralandı.

Özbaysal, AA muhabirine, Ortamahalle'de kendilerinin de beslediği köpeklerden 2-3'ünün saldırısına uğradığını söyledi.

Kilolu olduğu için koşamadığını belirten Özbaysal, "Ayaklarım rahatsız, yere düştüm. Dizimi vurdum ve ayağımın üstü taşa denk geldi. Ricam bu hayvanlara sahip çıkılsın. Bu hayvanlar koruma altına alınsın. Çünkü sokaklar çoluk çocuk dolu." dedi.

Özbaysal, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, 11 yaşındaki Mustafa Erçetin'in kuduz tanısıyla tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesine çok üzüldüğünü ifade ederek, "Allah ailesine, ülkemize sabırlar versin. Bunlar gerçekten korkunç olaylar. Dışarıda gezmektense bu hayvanlar toplanıp bir yerde başlarına veteriner koyulsa, yemi suyu verilse... Arabalar eziyor, insanlara saldırıyorlar. Çocuklar korkup kaçıyor." diye konuştu.

- "Böyle sokaklarda başıboş olması da hakikaten tehlike arz ediyor"

Akçaabat Orta Mahalle Evleri Koruma Derneği Başkanı Ömer Orhan ise mahallede sıkıntılarından birinin de başıboş hayvanlar olduğunu dile getirdi.

Bir hayvansever olarak hayvanların durumuna üzüldüğünü ancak son zamanlarda bu hayvanların ısırmaya başladığını kaydeden Orhan, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımıza saldırıyor, motorlu kuryeleri ısırıyorlar. Tabii hayvanların bir yere tıkılmasından yana değiliz ama böyle sokaklarda başıboş olması da hakikaten tehlike arz ediyor. Şeker hastası olan, ani korkularda heyecana gelemeyen bir arkadaşımız iki gün önce yaşadı böyle bir vakayı. Gereken yerlere şikayet etmemize rağmen sonuç alamadık. İçlerinde küpeli de var, küpesiz de var."

Orhan, Ortamahalle'nin tarihi bir mahalle olduğunu, dışarıdan insanların geldiğini aktararak, "Biz bunlara bir çare istiyoruz. Hayvanların bir yere tıkılmasından yana değilim ama geniş bir yerde bakabiliriz. Sokaklardan mutlaka bu hayvanları temizlememiz lazım." ifadelerini kullandı.





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