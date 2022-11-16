Trabzonspor'un Antalya kamp programı belli oldu

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Katar'da 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek arada Antalya Belek'te kamp yapacak.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, takımın 21 Kasım Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde toplanarak ilk çalışmasını aynı gün akşam saatlerinde yapacağı belirtildi.

Hazırlıklarını bir hafta süreyle Trabzon'da sürdürecek bordo-mavililerin, 29 Kasım-9 Aralık arasında Antalya'ya giderek Belek'te kampa gireceği kaydedildi.





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