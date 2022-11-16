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Trabzon'da düzenlenecek 15. Paten Futbolu Dünya Kupası'na 95 ülke çağrıldı

AA

Trabzon'da düzenlenecek 15. Paten Futbolu Dünya Kupası'na 95 ülke çağrıldı

TRABZON (AA) - Dünya Paten Futbolu Federasyonu Başkanı Mehdi Salman Pour, 8-18 Aralık tarihlerinde Trabzon'da düzenlenecek 15. Paten Futbolu Dünya Kupası için 95 ülkenin davet edildiğini söyledi.

Pour, Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, paten futbolunun yeni bir spor olmadığını, 1882'den bugüne kadar 14 dünya kupasının başarıyla düzenlendiğini belirtti.

Paten futbolunun en güzel tarafının kadın ve erkek sporcuların aynı takımda birlikte oynayabildiklerini ifade eden Pour, "95 ülkeyi bu dünya kupasına davet ettik. Organizasyona her ülkeden iki milli takım katılabilir. Her takım 10 sporcu ve 2 takım koçu ile menajeri içeriyor. Tüm katılımcı ülkelerin bilet fiyatlarının yüzde 40'na sponsor olan Türk Hava Yollarına teşekkür ederiz. Aynı zamanda organizasyon içerisinde 10 günlük uluslararası fuarımız olacak. Tüm yerel ve uluslararası işletmeleri, katılımcı veya ziyaretçi olarak bekliyoruz." diye konuştu.

Pour, Dünya Kupası açılışının 11 Aralık'ta ilk resmi maçla başlayacağını, diğer karşılaşmaların ise 12-16 Aralık tarihlerinde 3 farklı spor salonunda yapılacağını vurguladı.

Paten futbolunun 200 ülkede aktif şekilde oynandığını, 65 ülkede ise resmi olarak federasyonu yer aldığına dikkat çeken Pour, "Türkiye'de yaklaşık 150 sertifikalı hakem var ama bu organizasyonda 60 hakem yurt dışından gelecek, 40 hakem ise Türkiye'den görev yapacak. Onlar için düzenlenen eğitimlere her gün iki çalışmayla devam ediyoruz." dedi.

Dünya Paten Futbolu Türkiye Temsilcisi Sayım Adanur ise organizasyon için "Trabzon'da futbol her türlü oynanır" sloganıyla yola çıktıklarını, Dünya Kupası için hazırlıkları kısa sürede tamamlayacaklarını aktardı.

Türkiye ve Trabzon'a yakışır bir Dünya Kupası organizasyonu düzenleneceğine işaret eden Adanur, ekibin 24 saat çalışarak Trabzon'u organizasyona hazırladığına değinerek, "Federasyonu olmayan bir spor olmasının çok büyük zorluklarını yaşıyoruz. Hep gönüllükle sorunları aşarak buraya kadar geldik. İnşallah sorunsuz bir şekilde de bitireceğiz. Trabzon'a güzel bir kupa izleteceğiz. Türkiye'de paten futbolu Trabzon'dan doğuyor diyebiliriz." ifadelerini kullandı.


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