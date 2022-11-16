GÜNCELLEME - Ordu'da köpeklerden kaçarken hafif ticari aracın çarptığı temizlik işçisi öldü

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ORDU (AA) - Ordu'da yol kenarındaki çöpleri toplayan temizlik işçisi, köpeklerin saldırısından kaçarken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Ordu Büyükşehir Belediyesinde temizlik işçisi olarak görev yapan 2 çocuk babası Metin Tirkil (53), Altınordu ilçesine bağlı Karacaömer Mahallesi'nde yol kenarındaki çöpleri temizlediği sırada bölgeye yakın bir fabrikanın sahibine ait olduğu iddia edilen 2 köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeklerin saldırısından kaçan Tirkil'e A.K. yönetimindeki 55 RG 390 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Kazada yaralanan Tirkil, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili savcılık tarafından inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında sürücü A.K, fabrikanın ve 2 köpeğin sahibi A.D. ve köpeklerin bakım sorumlusu E.D. gözaltına alındı.

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, hayatını kaybeden işçinin ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu.

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