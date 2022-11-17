İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch, Trabzon TSO'yu ziyaret etti

TRABZON (AA) - İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, İsviçreli firmaların Türkiye'deki yabancı yatırımlarda 8'inci sırada bulunduğunu belirtti.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Ruch, TTSO'yu ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ve üyeleriyle görüştü.

Ruch, iki ülke arasında ticaret olanaklarını araştırmak için çeşitli bölgelere geziler düzenlediklerini, bu kapsamda Trabzon'a geldiklerini kaydederek, "İsviçreli firmalar Türkiye'deki yabancı yatırımlarda 8'inci sırada bulunuyor. 2022 yılının ilk 9 aylık süresinde 620 milyon doları aşan yatırımla Türkiye'ye en fazla yatırım yapan ülke olduk." ifadelerini kullandı.

İsviçreli şirketlerin Türkiye'de büyük potansiyel gördüklerine işaret eden Ruch, şunları kaydetti:

"Trabzon'da şu anda böyle bir ortaklık veya yatırım yok ama her türlü iş birliğine açığız. İsviçre çikolata üretimiyle tanınıyor ama en büyük ihracat kalemimiz çikolata değil. İsviçreli şirketler Türkiye'de daha çok ilaç ve kimya sanayinde yatırım yapıyorlar. Ayrıca inşaat sektörü için kimyasal ağırlıklı ürünler üreten şirketlerimiz var. İnşaat şirketleriyle ortak projeler finanse ediliyor. Ankara-Niğde otoyolu ve Ankara-Konya raylı sistem inşaatını bunlar arasında sayabiliriz."

Ruch, Türkiye'de yatırım yapmak isteyen İsviçreli şirketlere partner ve üretici bulmak için çalışmalar yaptıklarını, İsviçre'ye açılmak isteyen Türk şirketlerine yol gösterdiklerini de ifade etti.

TTSO Başkanı Çelebi ise büyükelçilik heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti aktararak, şöyle devam etti:

"Yeni bir ekibiz ve önceliğimiz kentimizin uluslararası ticaretini artırmak, iş dünyasının karşılıklı kazanç elde etmesini sağlamaktır. İsviçre, çikolatası ile ünlü ve çikolatanın en önemli hammaddelerinden biri olan fındık da bölgemizden dünyaya gönderiliyor. Kentimizdeki inşaat firmaları uluslararası tecrübeye sahip ve bu konuda İsviçre'de ortaklıklar yapılabilir. Metal endüstrisinde bakır işleyerek endüstri ürünlerine dönüştüren tesislerimiz var. Döküm sanayinde araba yedek parçası üretiliyor. Silah üretimimizin yüzde 99'u ihraç ediliyor."

Somon üretiminin Trabzon'un ve bölgenin yükselen değeri olduğuna dikkati çeken Çelebi, "Karadeniz'de üretilen somon İsviçre'nin damak tadına uygun. Norveç somonundan daha kaliteli ürünümüz olduğuna inanıyoruz. Özellikle Uzakdoğu ve Rusya'dan gelen talepler de bunu bize doğruluyor. Neredeyse bütün üretimi alıyorlar. İsviçre'nin de bu konuda elini çabuk tutması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Çelebi, Trabzon ve Doğu Karadeniz'deki endemik bitkiler, gıda ve tarım konularında da ortak girişime hazır olduklarını vurguladı.

Büyükelçi Ruch, Kültür ve Turizm Bakanlığı TTSO Özel İpekyolu Müzesini gezerek, müze defterini imzaladı.

Ziyarette, İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosu Julien Thöni, İsviçre İş Geliştirme sorumluları Yasemin Öztürk ve Timur Makzume ile Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş de yer aldı.





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