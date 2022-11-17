Trabzon'daki fuhuş operasyonunda 5 kişi tutuklandı

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TRABZON (AA) - Trabzon'daki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında 2 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 22 şüpheli ile müşteri temin etmek suretiyle fuhuş yaptırdıkları tespit edilen 20'si yabancı uyruklu 47 kadın yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 17'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sağlık kontrolü için hastaneye götürülen kadınlardan yabancı uyruklu 20'si, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilecek.



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