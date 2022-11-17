İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch ve beraberindeki heyet, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Ruch, ziyaret sırasında başkan yardımcısı Zeyyat Kafkas, yönetim kurulu üyeleri Sami Karaman ve Lokman Sadıklar ile görüştü.

Ruch, şubat ayında, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor ve Basel arasındaki maçı heyecanla beklediğini ifade etti.

Basel taraftarı olduğunu vurgulayan Ruch, Trabzon'da yapılacak ilk maça da gelmek istediğini söyledi.

Kafkas'tan altyapı organizasyonu ve tesislerle ilgili bilgi alan Ruch, Basel Kulübünün de benzer bir organizasyona sahip olduğunu dile getirdi.

İki kulübün renklerinin de benzediğini belirten Ruch, Kafkas ve beraberindekilere kalem seti hediye etti.

Başkan yardımcısı Kafkas da ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, 16 Şubat 2023'te oynanacak müsabakada Ruch'ı misafir etmekten mutluluk duyacaklarını vurguladı.

Kafkas, ziyaretin anısına Büyükelçi Ruch ile İsviçre'nin İstanbul Başkonsolosu Julien Thöni'ye, üzerinde isimlerinin yazılı olduğu forma hediye etti.

















Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.