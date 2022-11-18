Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Mamirov, TTSO'yu ziyaret etti

TRABZON (AA) - Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Maşrab Mamirov, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını (TTSO) ziyaret etti.

TTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Mamirov, buradaki konuşmasında, ülkesindeki yatırım olanaklarına ilişkin bilgi verdi.



Özbekistan'da özellikle inşaat ve enerji sektörünün hızla geliştiğini belirten Mamirov, "Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili rüzgar ve güneş santralleri konusunda ilerlemek istiyoruz. Bu konularda yatırımcılar arıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mamirov, stratejik projelere önemli devlet destekleri sağladıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Ülkemizde gelişmemiş ve gelişmekte olan sektörler çok fazla. Bu durum da önemli fırsatları ortaya çıkarıyor. İnşaat ve enerjinin yanı sıra gıda, tarımsal ürünler, seracılık, mobilya gibi sektörlerde yatırım yapılabilir. Türkiye Cumhuriyeti'ni bir 'Ağabey' olarak görüyoruz, iş ortamının iyileştirilmesi için her konuda destek aldık. TTSO üyesi iş insanlarını da Özbekistan'daki yatırım fırsatlarını değerlendirmeye davet ediyoruz."

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi de Türk Cumhuriyetlerini kardeş olarak gördüklerini ve güçlü bağlar kurmak istediklerini vurgulayarak, "Özbekistan da önemli iş fırsatlarının yer aldığı bir ülke. Özbekistan'ı Türk iş insanları heyeti olarak ziyaret etmeyi isteriz. Ticari ve kültürel bağlarımızı güçlendirmek en büyük arzumuzdur." ifadelerini kullandı.

Çelebi, ziyareti anısına Mamirov'a plaket takdim etti.

Mamirov'a ziyareti sırasında Başkatip Hurşid Rahmanov eşlik ederken, MÜSİAD Trabzon Şubesi yönetim kurulu üyeleri de görüşmede hazır bulundu.

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