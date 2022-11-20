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Trabzonspor, Abdurrahim Albayrak'ın torunu için taziye mesajı yayımladı

AA

Trabzonspor, Abdurrahim Albayrak'ın torunu için taziye mesajı yayımladı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, Galatasaray Kulübü eski ikinci başkanlardan Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşında hayatını kaybeden torunu Batuhan Bostancı için taziye mesajı yayımladı.

Bordo mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Galatasaray Kulübü eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı'nın hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Abdurrahim Albayrak ve ailesine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.


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