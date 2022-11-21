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TRABZON (AA) - Trabzon Üniversitesine 14 akademisyen alınacak.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Fatih Eğitim ile Spor Bilimleri fakültelerine birer profesör atanacak.

Spor Bilimleri ile Güzel Sanatlar ve Tasarım fakültelerinde ikişer, İlahiyat Fakültesinde ise bir doçent görevlendirilecek.

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesine üç, İlahiyat Fakültesine iki, Fatih Eğitim Fakültesi ile Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu'na da bir doktor öğretim üyesi alınacak.

Kadrolara başvurular, 2 Aralık'a kadar "personel.trabzon.edu.tr" internet adresinden yapılabilecek.

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