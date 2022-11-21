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Milli güreşçi Yağmur Çakmak, azmiyle ön yargıları ve başarısızlıkları tuş etti

AA

Milli güreşçi Yağmur Çakmak, azmiyle ön yargıları ve başarısızlıkları tuş etti

TRABZON (AA) - MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Milli güreşçi Yağmur Çakmak, karşılaştığı tüm zorlukların ve yaşadığı yenilgilerin ardından gelen başarılarına yenilerini eklemeyi hedefliyor.

Olimpik sporcu olarak Trabzon TOHM'da kalan Yağmur Çakmak, 14 yıl önce çevresindekilerin tepki göstermesine rağmen ilkokul müdürünün desteğiyle güreşe başladı.

Karşılaştığı zorluklara rağmen yılmayan 21 yaşındaki Yağmur, kariyerinin ilk yıllarında katıldığı çok sayıda organizasyonda galibiyet elde edemedi.

Yaşadığı yenilgilerin ardından daha da hırslanan Tokatlı sporcu, 7 yıl önce milli güreşçi oldu. Çeşitli yaş kategorilerinde birçok kez Avrupa Şampiyonası'na katılan ve derece elde edememesine karşın yılmayan Yağmur, mart ayında Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük kazandı.

Elde ettiği başarının ardından daha da heveslenen genç sporcu, Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre minderlerden uzak kaldı.

Tedavisinin ardından yeniden mindere çıkan Yağmur Çakmak, Dünya Şampiyonası'na katılmasına rağmen derece elde edemedi.

"Başaramadım" kelimesini hayatından çıkaran Yağmur, azmiyle tüm ön yargıları ve başarısızlıkları tuş ederken, yeni şampiyonluklar hedefliyor.


- "Kendime inancım, güvenim her zaman tamdı"


Milli sporcu Yağmur Çakmak, AA muhabirine, 14 yıldır güreşle uğraştığını söyledi.

İlk yıllar çevresindekilerden olumsuz tepkiler aldığını belirten Yağmur, "Aldırış etmedim. Çünkü kendime inancım, güvenim her zaman tamdı. Bunu da yapabileceğime inandım. 'Bunu yaparım, bunda da başarılı olurum' hedefiyle devam ettim." diye konuştu.

Yağmur Çakmak, Türkiye Şampiyonası'nın ardından kendine güveninin daha çok yerine geldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Avrupa şampiyonlarını görünce bana da bir öz güven geldi. Daha çok çalıştım. Avrupa Şampiyonası'na gittim, olmadı. Bir daha gittim, olmadı. Sürekli başarısız oldum. Sürekli yenildim ve bu sene azmettim. Çok çalıştım çünkü kendime güvenimi hiçbir zaman bırakmadım ve bu sene Avrupa üçüncüsü oldum. O kürsüye çıkmak gerçekten gurur vericiydi."


- "İnsan kendine güvendiği sürece her şeyi yapabilir"


Büyükler Avrupa Şampiyonası'na da katıldığını anımsatan Yağmur, "Orada tekrardan yenildim. Beşinci oldum, kolum çıktı ve daha devam edemedim. Ondan sonra tedavi için bir ara vermek durumunda kaldım." ifadelerini kullandı.

Yağmur Çakmak, verdiği aranın ardından Dünya Şampiyonası'na katıldığını ancak bu organizasyonda da derece elde edemediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Sakatlığım bana bir ara verdirdiği için katıldığım şampiyonada derece yapamadım. Bu seneyi Avrupa üçüncüsü olarak bitirdim ama seneye bu öz güvenimi devam ettirerek çalışmalarımı sürdüreceğim. Avrupa ve dünya şampiyonluğu hedefliyorum."

İnsanların kendilerine güvendiği sürece her şeyi yapabileceklerine dikkati çeken Çakmak, şöyle konuştu:

"Bazı sporcuların 'Yapamadım, edemedim, kaç yıldır yapıyorum ama hala başaramadım' gibi düşünceleri var. Ama emin olsunlar, bir gün bir yerde yapacaklar. Hiçbir zaman 'Yapamadım, edemedim.' deyip de bırakmasınlar. Ben 14 yıldır bu sporu yapıyorum. 13 yıldır yapamadığım şeyi sadece bir sene yaptığım için Avrupa üçüncüsü oldum. Benim için bu gurur verici. Çalıştım, ettim, 13 yıldır yapamamışım ama yine de bırakmadım, devam ettim. Çünkü yapacağıma inanıyordum. Bu, herkese örnek olsun."

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