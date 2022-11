Trabzon'da dünyada üretilen fındık çeşitlerinin yer alacağı bir bahçe oluşturulacak

TRABZON (AA) - Trabzon'da, Ticaret Borsası (TTB) ile Ortahisar Belediyesi işbirliğinde dünyada üretilen fındık çeşitlerinin yer alacağı bir örnek bahçe kurulacak.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bir araya geldiği TTB Meclis Başkanı Nevzat Özer, Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan ve yönetim kurulu üyeleriyle tarım ve hayvancılıkta üretim ve kaliteyi artırma konusunu görüştü.

Genç, burada yaptığı konuşmada, TTB'nin fındıkta verim ve kaliteyi artırma çalışmalarını takdir ettiklerini ve bu konuda geçen yıl işbirliğine başladıklarını söyledi.

Bu işbirliğini tarım ve hayvancılığın her alanında 'Her yerde, her alanda, her zaman üretim.' sloganını rehber edinerek daha da geliştireceklerini belirten Genç, "Birlikte kuracağımız fındık adası dünyada tek olacak. Burada sadece Türkiye'de değil, dünyada üretilen tüm fındık çeşitlerinin yer aldığı bir model bahçe oluşturulacak." diye konuştu.

Genç, mevcut fındık bahçelerinde de verimi artırmak için fındık bakım ekiplerine yönelik proje yapacaklarını dile getirerek, "Buna diğer projeleri de ekleyerek günümüzün bir numaralı sektörü olan tarım ve hayvancılıkta üretimi teşvik ederek kendi kendimize yeteceğiz. Dahası ihraç ederek de ülkemize döviz kazandırmanın hesabını yapacağız." dedi.

TTB Meclis Başkanı Nevzat Özer ile Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan da borsa olarak her alandaki projeleri, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yapmayı tercih ettiklerini belirtti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.