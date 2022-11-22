Trabzonspor, lige verilen arada antrenmanlarını sürdürüyor

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ardından verilen 9 günlük iznin sona ermesiyle dün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanarak ilk çalışmasını yapan bordo-mavili takım, gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmanda dinamik ısınma, denge ve kuvvet çalışması gerçekleştirildi.

Karadeniz ekibi, kendi tesislerinde hazırlıklarını tamamladıktan sonra 29 Kasım-9 Aralık tarihleri arasında Antalya Belek'te kampa girecek.





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