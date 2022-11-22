FETÖ'nün sözde "Trabzon il ablası"nın yargılanmasına devam edildi

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TRABZON (AA) - Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "il ablası" olduğu iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, FETÖ'nün yeniden yapılanmasında yer aldığı, örgüt toplantıları yaptığı ve örgüte finansal destek sağladığı, örgütün sözde il ablası olduğu iddiasıyla yargılanan sanık Ayşegül A. hazır bulundu.

Duruşmaya tanık olarak katılan V.K, örgüt üyelerini tekrar organize ettiği ve örgüt üyelerine finansal destek sağladığı iddiasıyla gözaltına alındığını söyledi.

Örgütün yeniden yapılanmada görüşme ve toplantıları sanalda yaptığını, dışarıda kimseyle yüz yüze temaslarının olmadığını savunan V.K, örgüt üyelerinin birbirlerini tanımadığını, viber ve signal programları üzerinden kod isimlerle görüştüklerini, kimsenin işi ve gerçek ismini paylaşmadığını, sadece yardımların kimlere yapılacağı talimatının söylendiğini iddia etti.

Mahkeme başkanının "Kestane balı hedefi tuttu mu?" yazışmasıyla neyi kastettiklerini sorması üzerine V.K, para ve burs yardımı gibi şifreler olduğunu, kendisinin belirtilen hesaba ve yerlere para bıraktığını söyledi.

V.K, sanıkla cezaevinden tanıştıklarını belirterek, sanalda görüştükleri "Reyhan" kod isimli kişinin kim olduğunu, sanığın "Reyhan" olup olmadığını bilmediğini öne sürdü.

V.K'nin kız kardeşi R.C. de sanıkla sanalda görüştüklerini, kod isminin "Reyhan" olduğunu bilmediğini ifade etti.

Zaman zaman kullandıkları programlar ve kod isimlerin değiştiğini ifade eden R.C, bir iş yerinden teslim aldıkları program yüklü cep telefonlarıyla görüştüklerini belirterek, "Programlar yüklü oluyordu. Sanaldan görüşüyorduk. Yardım ve para akışını Reyhan kod isimli kişiden alırdık." dedi.

8 aydır tutuklu olduğunu dile getiren sanık Ayşegül A, "Reyhan" kod isimli kişinin kendisi olmadığını savunarak, tahliyesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ve sanık avukatının beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanığın tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.





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