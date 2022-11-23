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Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeline kahkaha terapisi uygulandı

AA

Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeline kahkaha terapisi uygulandı

TRABZON (AA) - Karadeniz İlleri Kadın Platformu Derneğince (KİKAP) "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında, Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeline "kahkaha terapisi" uygulandı.

İl Müdürlüğünün Çok Amaçlı Salonu'nda, kahkaha terapisi master eğitmeni Eser Mutlu tarafından sunulan terapiye, farklı birimlerde çalışan yaklaşık 50 personel katıldı.

Terapi hakkında katılımcılara bilgi veren Mutlu, uygulamanın dünya genelinde özellikle kanser hastalarına destek olarak gerçekleştirildiğini belirterek, "Adı yoga veya terapi olsa da katılan kişilerin doğru nefes alarak kahkaha atmaları akciğer kapasitesini güçlendiriyor, enerjisini yükseltiyor ve vücudunun kimyasını değiştiriyor." dedi.

Mutlu, personele nefes çalışması ve derin gevşeme meditasyonu uyguladı. Katılımcılar, Mutlu'nun komutlarıyla hareket ederek kahkaha atıp keyifli dakikalar geçirdi.

Ardından Mutlu ve KİKAP Başkanı Nilgün Turan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nurhüda Seha Sağlam'ı ziyaret etti.

Sağlam, terapinin oldukça faydalı olduğuna inandığını ifade ederek, "Zorluk içerisinde yaşayan ve sorunları olan kesimlere hizmet veren bir kurumuz. Engelli, yaşlı, kadın, çocuk ve aile gibi birçok alan sorunla karşılaştığı zaman bize müracaat ediyor. O nedenle personelimizin hizmet kalitesinin artırılması için kahkaha terapisinin faydası olacağını düşündük." diye konuştu.

Personelin uygulamadan memnun kaldığına inandığını dile getiren Sağlam, "Ayrıca Fatih Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 60 çocuğumuza da kahkaha terapisi uygulandı. Onlar da güzel vakit geçirdiler. Girişimlerinden dolayı KİKAP başkanına ve terapiyi uygulayan Eser Mutlu'ya teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

KİKAP Başkanı Turan da terapi sayesinde personelin doğru nefes almasını ve rahatlamasını sağlayacaklarını kaydederek, kendilerine destek veren İl Müdürü Sağlam'a teşekkür etti.

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