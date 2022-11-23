CHP Grup Başkanvekili Özel, Trabzon'da konuştu

TRABZON (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Yerel yönetimlerin boyunu aşan bir ulusal deprem politikasına ihtiyaç var. O konuda çalışıyoruz." dedi.

Özel, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, partililere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selamını iletti. Düzce'de meydana gelen depreme dikkati çeken Özel, şöyle devam etti:

"Bugün sabah saatlerinde Düzce Gölyaka'da 5,9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bir kaybımız var. Allah rahmet eylesin, ailesine sabırlar diliyoruz. Düzce'de 37, İstanbul'da 1, Zonguldak'ta 6, Sakarya'da 1 ve Bolu da 1 olmak üzere şu ana kadar 46 yurttaşımız yaralandı. Cumhuriyet Halk Partisi nöbetçi Grup Başkanvekili Engin Altay ile kurduğumuz irtibatta Ankara'dan bir heyeti Düzce'ye doğru görevlendirdik."

Özel, deprem komisyonu üyelerinin Düzce'de olduğuna işaret ederek "İnceleme, araştırmalar yapıyorlar. Çok açık bir şey söylemek isterim, bugün Türkiye'nin bir deprem gerçeği var." diye konuştu.

Bu konuya Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyeleri ve Ekrem İmamoğlu'nun üst düzeyde ilgi gösterdiğini vurgulayan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak yerel yönetimlerin boyunu aşan bir ulusal deprem politikasına ihtiyaç var. O konuda çalışıyoruz. Bu konunun bir an önce ülkenin gerçek gündemi olması lazım. Ülkenin üzerine binalar yıkıldıktan sonra siyasi çekişmelerin, tartışmaların kıymeti kalmayacak. O acıyı hep birlikte yaşadık, çok daha büyüğü yolda."

Özel, İstanbul'da yaşanan terör saldırısını da hatırlatarak şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin kalbinde, Türkiye'nin gözünün bebeğinde bir patlama oldu. İstanbul'umuzun İstiklal Caddesi'nde. Bu patlamaya karşı Türkiye'nin tek vücut ve tek yürek olması gerekir. Terörün kimden, neden, nasıl, ne niyetle geldiğine bakmaksızın en şiddetli şekilde kınamak ve lanetlemek gerekiyor. Bunu yaptık. Ancak bu yaşananların devamında bunların tekrar yaşanmaması için bir şeyler söylemek gerekiyor. Birileri çok kolaycı. Efendim 'Terör olayı, bu konuda siyaset yapmayın', kaza olur 'Siyaset yapmayın', maden patlar 'Siyaset yapmayın', büyük haksızlıklar olur 'Siyaset yapmayın', siyaset bunlar yaşanmasın diye yapılır."

Dış politikayla ilgili açıklamada bulunan Özel, "Atatürk'ün dengeli dış politikası, komşularla iyi ilişkileri, komşuların toprak bütünlüğüne saygılı olmak ve iyi diplomasi tarafındayız." şeklinde konuştu.

Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da eleştirerek ekonomi ve Trabzon gündemi hakkında da değerlendirmede bulundu.



Özel, daha sonra Trabzon Ticaret Sanayi Odası ile Trabzon Ticaret Borsasını da ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.