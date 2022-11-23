Trabzon'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılandığı davada karar çıktı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir kişinin öldürülmesi, ağabeyinin de yaralanmasına ilişkin yargılanan 6 sanıktan 4'ü, çeşitli hapis ve adli para cezasına çarptırıldı.



Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, 15 Mayıs 2021'de Furkan Birkan Öztürk'ün evinin önündeki tartışmada tabancayla vurularak öldürülmesi, ağabeyi Gürkan Öztürk'ün ise bıçaklanmasıyla ilgili yargılanan tutuklu sanık Bedirhan Kürşat Aktürk, başka davadan tutuklu Serkan Pehlivan, tutuksuz sanıklar İskender Günen Yıldırım, Semih Kumaş ve Hakan Bektaşoğlu ile taraf avukatları hazır bulundu. Giresun'da yaşayan tutuksuz sanık Ümit Atasoy ise duruşmaya Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, dosyaya yeni sunulan ses kaydında sanıklar arasındaki konuşmada "Bedirhan'ın bıçaklandığı bıçak mı?" ifadesinin tespit edildiğini söyledi.

Tutuksuz sanıklardan İskender Günen Yıldırım, savunmasında, ses kaydında geçen konuşmayı, tutuklu sanık Bedirhan'ı kendilerinin bıçaklayarak meşru müdafaa süsü verdikleri yönünde karşı tarafın iddiaları nedeniyle şaka amaçlı yaptıklarını ileri sürdü.

Tutuklu sanık Bedirhan Kürşat Aktürk de olay yerinde bıçaklandığını belirterek, "Bir insan kendini nasıl bıçaklar ya da bıçaklatır? Maktul beni bıçakladı. Olay yerinde kan örneklerim çıktı. Kendimi kurtarmak için ateş ettim. Böyle bir olay yaşandığı için üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Diğer tutuksuz sanıklar Hakan Bektaşoğlu, Semih Kumaş ve Serkan Pehlivan da ses kaydındaki konuşmaların tamamen şaka amaçlı gerçekleştiğini iddia ederek, beraat talebinde bulundu.



Sanık Ümit Atasoy ise ses kaydının olduğu tarihte Trabzon'da olmadığı için diğer sanıkların neden konuştuklarını bilmediğini söyledi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklardan Bedirhan Kürşat Aktürk'ü "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapse mahkum etti. Tahrik sebebiyle Aktürk'e bu suçtan verilen cezayı 16 yıla indiren heyet, sanığa, Gürkan Öztürk'e yönelik eyleminden dolayı da 3 yıl 7 ay 6 gün hapis verdi.



Heyet, cezalarında çeşitli nedenlerle indirim yaptığı sanıklardan İskender Günen Yıldırım'ı, mağdur Öztürk'e karşı eyleminden dolayı "basit yaralama" suçundan 6 ay hapis, Semih Kumaş'ı 1 yıl 4 ay hapis cezasına, Serkan Pehlivan'ı da 160 gün adli para cezasına çarptırdı.



Diğer sanıklar Ümit Atasoy ve Hakan Bektaşoğlu ise beraat etti.



Duruşma sonunda gazetecilere açıklama yapan maktulün annesi Ayhan Öztürk, karara itiraz ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu kabul etmiyorum. Kapıma kaç kişi geldiyse Bedirhan ile aynı cezayı almasını istiyorum. Bedirhan'ın da 16 yıl ceza almasına itiraz ediyorum. Benim suçsuz, günahsız yavrumu toprağa koydular. Bunlar nasıl ellerini kollarını sallayıp sokakta gezecekler? Bunların başında büyükleri, anaları, babaları yok. Bunları sokaklardan toplayın. Benim gibi başka anaların da yüreği yanmasın, başka ocaklar sönmesin. Benim evladım yok yere gitti. Hiçbir suçu, günahı yoktu. Bir komşunun çocuğu biriyle dövüşürken araya girip ayırdı. Sonu ölüm müydü?"



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