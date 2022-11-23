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CHP Grup Başkanvekili Özel, Trabzon'da vatandaşlara hitap etti:

AA

CHP Grup Başkanvekili Özel, Trabzon'da vatandaşlara hitap etti:

TRABZON (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "6'lı masa oturacak en doğru adayı belirleyecek ve kazanacak. Sizi üzmeyecek, kızdırmayacak, şaşırtmayacak bir adayla çıkacağız." dedi.

Özel, Akçaabat ilçesine bağlı Akçaköy Mahallesi'nde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, bu seçimden sonra eğer Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelirse yeni bir dönemin başlayacağını vurgulayarak, "Bu dönem bir dönemi kapatacak, bir dönemi açacak. Bakan evlatlarının dönemi kapanacak, vatan evlatlarının dönemi açılacak. Bu kadar net." diye konuştu.

Bundan sonraki süreçte herkese görev düştüğüne dikkati çeken Özel, şöyle devam etti:

"Madem ki buraya geldiniz, madem ki bizi dinliyorsunuz, eğer ki bu gidişattan memnun değilsiniz o zaman hepimize görev düşüyor. Birincisi oyuna gelmeyeceğiz ve sorunun cevabını dinleyeceğiz. Oyun ne? Aday kim tartışmaları. Aday kim? Adayın ismini tartışmaya açmak demek, ittifakın içinde nifak olsun, partinin içinde nifak olsun. 6'lı masa oturacak, en doğru adayı belirleyecek ve kazanacak. Sizi üzmeyecek, kızdırmayacak, şaşırtmayacak bir adayla çıkacağız."

Özel, 6'lı masanın ilk önce nasıl bir anayasa olacağını, sonra Türkiye'nin kalkınma planını ve vatandaşa yapacağı hizmetleri anlatacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Bir gün 6'lı masada cumhurbaşkanı adayımız, böyle perde açılacak ve ilan edilecek. O adayın yanında da diğer liderlerimiz de mutlaka bulunacak. Hatta liderlerden biri cumhurbaşkanı adayıysa eğer diğer liderler de önemli görevleri üstlenecekleri o günden belli olacak. O altı lider, Türkiye Cumhuriyeti'ni bu düştüğü sıkıntılı durumdan hep birlikte el birliğiyle kurtaracak."

Konuşmaların ardından Özel ve beraberindeki CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, CHP İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu ile partililer, vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

Öte yandan Özgür Özel, Ortahisar ilçesinde de esnaf ve vatandaşla bir araya gelerek, sorun ve isteklerini dinledi.

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