Trabzon'da öğretmenlerden oluşan koro sahne aldı

TRABZON (AA) - Trabzon'da çeşitli branşlardan 51 öğretmen, Öğretmenler Günü için hazırlanan programda sahne aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, 14 ilçede bilgisayar, görsel sanatlar, matematik, kimya ve edebiyat branşlarında görev yapan öğretmenler "Türk Halk Müziği Öğretmenler Korosu"nda yer aldı.

Müzik öğretmeni Hanife Sümer'in şefliğinde 10 gündür çalışan öğretmenler, Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel hazırlanan "Öğretmenim Canım Benim" konserinde hünerlerini sergiledi.

Enstrümanların da öğretmenler tarafından çalındığı konserde, solo ve koro olarak 14 türkü ile 2 şiir seslendirildi.

Konsere Vali İsmail Ustaoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu, kamu kurum müdürleri, öğretmenler ve davetliler katıldı. Farklı yörelerden türkülerin seslendirildiği konserde koro, katılımcılardan tam not aldı.

Koro şefi Sümer, AA muhabirine konser öncesi yaptığı açıklamada, farklı branşlardan öğretmenlerin koroda bir araya geldiğini söyledi.

Koroda bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Sümer, "Amacımız derdimizi kendimiz anlatalım, keyfimizi de kendimiz yaşayalım. Bu mesajı biz verelim istedik. Aslında bu özel günde öğrenciler, öğretmenlere program yapıyorlar ama sonuçta biz her zaman topluma mesaj vermesi gereken kesimiz. 24 Kasım'ı da o anlamda güzel ve kıymetli bir gün olarak görüyorum. O mesajı yine öğretmenler versin istedik." diye konuştu.

Sümer, eğitim öğretimi aksatmayacak şekilde provalarını tamamlayarak sahne alacaklarını belirterek, çok uzun süre çalışamasalar da ortaya güzel bir program çıktığını düşündüğünü ifade etti.

Birçok zorluğa rağmen mesleklerini çok sevdiklerini vurgulayan Sümer, şunları kaydetti:

"Burada belki 51 kişiyiz ama binleriz, belki bir milyonuz aslında. Tüm öğretmenlerimiz zihnimizde. Eğlenceli türkülerimiz de var ama bu topraklarda geleneksel türkülerin içerisinde öyle acılar vardır ki sizi oynatır. O yüzden türkülerimiz de böyle. Hüzünlüyüz, keşke daha mutlu bir dönem olsaydı bizim için. Bir haberle sarsıldık (Gaziantep'te şehit düşen öğretmen) ama değerler bizi hep ayakta tutacak. Hep söyleyeceğiz."

- "İlk defa sahnede olacağım"

7 yıllık matematik öğretmeni Kadir Özcan da ilk defa bir koroda yer aldığını ifade ederek, "Çalışma ortamında stres ve yorgunluk oluyor, burada o yorgunluğu atıyoruz." diye konuştu.

Tamamen gönüllülük esasına dayanan koroya katıldığını belirten müzik öğretmeni Ebru Topal, farklı branşlardan öğretmenlerin sahne duygusunu tatmasının keyifli olduğunu dile getirdi.

Of ilçesinde İngilizce öğretmeni olarak çalışan Burçin Kaykılı da ilçeden provalara gelmek için yaşadığı zorlukları aktararak, şunları söyledi:

"Zorluklara rağmen bu atmosferi yaşamak için yolu göze aldım. Burada yeni arkadaşlarla tanıştım, uzak olduğum için tereddüt ettim ama hevesli ve istekli olduktan sonra her şeyin üstesinden geliniyor. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Çalışmalarımızda notlar alarak dosyaya koyduk, bir öğrenci edasıyla çalışıp hazırlandık."

Konser sonunda koroda yer alan öğretmenlerin çocuklarından oluşan koro da sahneye çıkarak, "Öğretmenim Canım Benim" şarkısını söyledi. Çocuklara Vali Ustaoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Fettahoğlu da eşlik etti.

Burada konuşan Ustaoğlu, öğretmenleri sınıf ve okullarda görmeye alıştıklarını belirterek, "Öğretmenlerimizi sahnede türküleri seslendirirken izlemek bizi mutlu etti. Gönül telimize dokunan çok güzel türküler söylediler. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Ustaoğlu, 24 Kasım'ın her birey için çok özel bir gün olduğunu vurgulayarak, ilkokul öğretmenini hala unutmadığını ve onun da Trabzonlu olduğunu ifade etti.

Fettahoğlu da mesleki açıdan öğretmenliğin önemine değinerek, meslektaşlarının gününü kutladı. Konuşmaların ardından öğretmenlere gül hediye edildi.

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