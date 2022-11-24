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Türkiye'nin üretiminde lider olduğu fındık, 10 ayda 1,3 milyar dolar kazandırdı

AA

EKİP - Türkiye'nin üretiminde lider olduğu fındığın ihracatından 10 ayda 1,3 milyar dolar gelir sağlandı.

Türkiye'nin üretiminde lider olduğu fındık, 10 ayda 1,3 milyar dolar kazandırdı

TRABZON (AA) - EKİP - Türkiye'nin üretiminde lider olduğu fındığın ihracatından 10 ayda 1,3 milyar dolar gelir sağlandı.

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne göre yaklaşık 725 bin hektar alanda, Trabzon, Ordu, Giresun, Düzce, Sakarya, Zonguldak, Artvin, Bartın, Kocaeli, Sinop, Gümüşhane, Kastamonu ve Rize olmak üzere 13 ilde üretimi yapılan fındıktan direkt ve dolaylı olarak 500 bin aile geçimini sağlıyor.

Ülkenin fındık üretiminde önemli potansiyelini oluşturan Karadeniz'de ise Ordu, yaklaşık 230 bin hektarlık bahçeyle en fazla üretim alanı sıralamasında başı çekiyor.

Üretimin yanı sıra ihracatıyla da ön planda olan fındık, bu yılın 10 ayında Almanya, İtalya ve Fransa başta olmak 129 ülke, özerk bölge ve serbest bölgeye ihraç edildi. Söz konusu dönemde 239 bin 934 tonluk fındık ihracatından 1 milyar 325 milyon 828 bin 762 dolar girdi sağlandı.

Fındık rekoltesi geçen yıl yaklaşık 700 bin ton olarak gerçekleşirken, Tarım ve Orman Bakanlığınca oluşturulan komisyonun 2022 yılı tahmini rekoltesi ise 765 bin ton olarak açıklandı.

- "Fındıkla ilgili hedefimiz en az 5 milyar dolar"

Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Arslantürk, AA muhabirine, resmi olarak 725 bin hektar alanda 13 ilde fındık üretimi yapıldığını söyledi.

Söz konusu ürünün yıllık getirisinin 2,5 milyar dolar civarında olduğuna dikkati çeken Arslantürk, "Bizim fındıkla ilgili hedefimiz en az 5 milyar dolar. Üretim alanlarındaki verim ve kaliteyi artırarak da bu rakama ulaşmamız son derece kolay. Onunla ilgili zaten örnek çalışmalar yapılıyor." dedi.

Arslantürk, söz konusu 5 milyar dolar fındık hedefine ulaşıldığı takdirde bölgenin ekstra bir katma değer kazanacağını vurgulayarak, "Karadeniz'in önemli geçim kaynağı olan fındık üretiminin artırılmasına yönelik çalışmaların hızlı şekilde devam etmesi gerekiyor ki bu hedefe ulaşabilelim." ifadesini kullandı.

Fındık üretimine paralel ihracatının da artırılmasının hedeflendiğini belirten Arslantürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Üretim miktarının 700 bin ton ortalamasından önümüzdeki 5-10 yıl zarfında 1 milyon tona çıkmasını hedefliyoruz. Ona paralel de ihracatı artırarak elde edeceğimiz gelirleri en kısa dönemde 3 milyar doların üzerine başlangıçta taşıyıp sonrasında da 5 milyar dolarlık hedefe ulaşmayı planlıyoruz."

- "Ülkemizde üretilen fındık, dünyada en kaliteli fındıktır"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ise fındığın bölge çiftçisi için önemli geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Türk fındığının ihracatla ön plana çıkan bir ürün olduğunun altını çizen Soydan, "Ülkemizde üretilen fındık, dünyada en kaliteli fındıktır. Bunu zaten ihraç edilen ülke sayısını gördüğümüzde anlayabiliyoruz." dedi.

Soydan, Türkiye'de üretilen fındığın birçok ülkede başta çikolata sektörü olmak üzere farklı alanlarda kullanıldığına işaret ederek, bunun Türk fındığının kalitesini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.

Dünya fındık üretiminin yüzde 75'inin Türkiye'de gerçekleştirildiğine dikkati çeken Soydan, "Ürettiğimiz fındığın yüzde 80-85'inin ihracatını yapıyoruz. Türkiye'ye bu ihracattan yıllık ortalama 2-2,5 milyar dolar gibi bir döviz girdisi sağlanmış oluyor. Bu, bölgemiz ve ülkemiz için önemli bir rakam." diye konuştu.

- "Türkiye'nin nihai ürünle markalaşması yolunda bir çaba içerisindeyiz"

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar da Türkiye'nin fındık üretiminde açık ara birinci olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin işlenmiş üründe de dünyada söz sahibi olması gerektiğini belirten Bayraktar, "Bu konuda bizim bir çalışmamız var. Kesinlikle dünyada bu konuda piyasayı belirleyen, fındıklı nihai ürün tüketimine katkı sunan bir ülke olabiliriz." ifadesini kullandı.

Bayraktar, bunun için yoğun çaba ve rekabet olması gerektiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Bu konuda dünyada yola çıkan insanlar, yüz yıl önce yola çıkmışlar. Tabii biz FİSKOBİRLİK olarak geçmiş 5 yılda koyduğumuz hedefe doğru zor da olsa ağır ağır da olsa ilerliyoruz. Türkiye'nin dünyada fındıklı nihai ürünle markalaşması yolunda bir çaba içerisindeyiz."

FİSKOBİRLİK'in 28 ülkeye fındıklı nihai ürün ihracatı yaptığını belirten Bayraktar, "Kapasitemiz çok büyüdü, satışlarımız da arttı." dedi.

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