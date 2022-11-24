Ebru öğretmen, serebral palsili Süleyman'a evde eğitim veriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ebru öğretmen, serebral palsili Süleyman'a evde eğitim veriyor

AA

Ebru öğretmen, serebral palsili Süleyman'a evde eğitim veriyor

TRABZON (AA) - SEYİT AHMET EKSİK - Trabzon'da rahatsızlığı nedeniyle okula gidemeyen 8 yaşındaki Süleyman Saruhan, Milli Eğitim Bakanlığının uygulaması kapsamında evine gelen sınıf öğretmeni Ebru Aslan sayesinde derslerinden geri kalmıyor.

Arsin ilçesine bağlı kırsal Yeşilyalı Mahallesi'nde yaşayan Erol ve Elif Saruhan çiftinin ilk çocukları, erken doğuma bağlı serebral palsi (beyin felci) ve epilepsi rahatsızlığıyla dünyaya geldi.

Yeşilyalı İbni Sina İlkokulu ikinci sınıf öğrencisi olan 8 yaşındaki Süleyman, okula gidemeyince Milli Eğitim Bakanlığının "Evde Eğitim Uygulaması"ndan yararlandı.

Öğrencinin bu yılki eğitimi için gönüllü olan sınıf öğretmeni Ebru Aslan, Saruhan ailesinin evine giderek Süleyman'a haftada 10 saat ders veriyor.

Öğrencisiyle yakından ilgilenen Ebru öğretmen, derslerin yanı sıra Saruhan ile psikomotor becerisi ve kişisel gelişimini destekleyici etkinlikler gerçekleştiriyor.

İki yıldır evde eğitim alan Süleyman, ailesi ve öğretmeninin desteğiyle hayata tutunuyor.

Süleyman Saruhan, sabahları yolunu gözlediği öğretmeninin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü çiçek vererek kutladı.

Ebru Aslan, AA muhabirine, Süleyman ile matematik, Türkçe, hayat bilgisi dersleri çalıştıklarını belirterek, "Arada oyunlar oynuyor, şarkılar söylüyoruz. Süleyman çok aktif bir çocuk. Normalde yaşıtları bir derse 20 dakika odaklanabilir ama Süleyman o kadar iyi odaklanıyor ki bazen hiç ara vermeden 80 dakika bile ders yaptığımız oluyor." dedi.

Aslan, Süleyman'ın odasında her türlü materyal olduğunu ifade ederek, "Ailesi sağ olsun, bu konuda destek oluyor, oyunlar, psikomotor becerisini geliştirecek etkinlikler, kişisel gelişimini destekleyecek etkinlikler düzenleyebiliyoruz." diye konuştu.

Akranlarıyla sınıf arkadaşlarıyla eğitim görmesi için zaman zaman Süleyman'ı okula götürdüklerini anlatan Aslan, haftada 3 gün eve gidip ders anlattığını, köye ulaşım zor olduğu için ailenin bu konuda kendisine destek verdiğini kaydetti.

Aslan, "Her sabah gelip alıyorlar. Dönüşte de evimin önüne kadar götürüyorlar. Bu konuda da onlara teşekkür ediyorum. Her şey Süleyman için. İyi ki evde eğitim hizmeti var. Böyle özel çocuklarımız evde eğitim görebiliyor, okul ortamını evde tadabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

- "Süleyman ciddi anlamda gözle görülen bir ilerleme katetti"

Baba Erol Saruhan ise 2 senedir devletin sağladığı imkanlar dahilinde oğlunun eğitimi için evlerine öğretmen geldiğini belirtti.

Öğretmenin büyük emek verdiğine dikkati çeken Saruhan, şunları söyledi:

"Çok duygulanıyorum bu konuda. Allah razı olsun, projeden çok memnunuz. Öğretmenden çok memnunuz, Süleyman ciddi anlamda gözle görülen bir ilerleme katetti. Hem dersine hem de bize karşı tavırlarına hepsi yansıdı. Haftada bir gün de okula götürüyoruz. Okuldaki arkadaşlarıyla tanışması, kaynaşması bizi çok mutlu etti, çok duygulandım. Devletimizden Allah razı olsun. Bu vesileyle tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'nin üretiminde lider olduğu fındık, 10 ayda 1,3 milyar dolar kazandırdı
YEREL HABERLER Türkiye'nin üretiminde lider olduğu fındık, 10 ayda ...
Trabzon'da arı kovanlarına uyuşturucu saklayan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da arı kovanlarına uyuşturucu saklayan zanlı ...
Trabzon'da öğretmenlerden oluşan koro sahne aldı
YEREL HABERLER Trabzon'da öğretmenlerden oluşan koro sahne aldı
(Görüntülü) ?BARIŞ BULUŞMASI? CİNAYETİ SANIĞINA 19 YIL HAPİS
YEREL HABERLER (Görüntülü) ?BARIŞ BULUŞMASI? CİNAYETİ SANIĞINA 19 ...
CHP Grup Başkanvekili Özel, Trabzon'da vatandaşlara hitap etti:
YEREL HABERLER CHP Grup Başkanvekili Özel, Trabzon'da vatandaşlara ...
`Barış buluşması´ cinayeti sanığına 19 yıl hapis
YEREL HABERLER `Barış buluşması´ cinayeti sanığına 19 yıl hapis
Trabzon'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılandığı davada karar çıktı
YEREL HABERLER Trabzon'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin 6 ...
(Görüntülü) GÖRME ENGELLİ ÇİFTİN &#039;GÖREN GÖZLERİ&#039;, EREN VE LENF KANSERİ SÜMEYYE
YEREL HABERLER (Görüntülü) GÖRME ENGELLİ ÇİFTİN 'GÖREN ...
CHP Grup Başkanvekili Özel, Trabzon'da konuştu
YEREL HABERLER CHP Grup Başkanvekili Özel, Trabzon'da konuştu
Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeline kahkaha terapisi uygulandı
YEREL HABERLER Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ...
Görme engelli çiftin `gören gözleri´, Eren ve lenf kanseri Sümeyye
YEREL HABERLER Görme engelli çiftin `gören gözleri´, Eren ve lenf ...
FETÖ'nün sözde "Trabzon il ablası"nın yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER FETÖ'nün sözde "Trabzon il ablası"nın yargılanmasına ...
Trabzonspor, lige verilen arada antrenmanlarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, lige verilen arada antrenmanlarını ...
Türkiye'nin hamsi ihracatında lider Fransa
YEREL HABERLER Türkiye'nin hamsi ihracatında lider Fransa
Trabzon'da dünyada üretilen fındık çeşitlerinin yer alacağı bir bahçe oluşturulacak
YEREL HABERLER Trabzon'da dünyada üretilen fındık çeşitlerinin yer ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.