Orta ve Doğu Karadeniz'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TRABZON (AA) - Trabzon, Giresun, Ordu, Artvin ve Bayburt'ta, düzenlenen törenlerle 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı.

Trabzon Valiliği önünde düzenlenen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunduğu törene, kamu kurumu müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile öğretmenler katıldı.



Fettahoğlu'nun makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Fettahoğlu'nun açılış konuşması yaptığı program, öğretmen temalı video gösterimi ve gün dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

- Giresun

İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, Valilik bahçesinde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kutlamalar daha sonra Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezinde devam etti. Çeşitli konuşmaların yapıldığı programda, mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

Program, Öğretmenler Günü dolayısıyla öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışıyla sona erdi.

- Ordu

Ordu Milli Eğitim Müdürlüğünce Şarkiye Mahallesi'nde düzenlenen törende, İl Müdürü Fatih Vergeloğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Buradaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları, Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde devam etti.

Vali Tuncay Sonel, buradaki konuşmasında, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

Emekli olan öğretmenlere de bundan sonraki yaşantılarında sağlık ve huzur temennisinde bulunan Vali Sonel, "Göreve başlayan genç öğretmenler, bu kutsal mesleğe hoş geldiniz. İnşallah önlerinde uzun yıllar var. Nice başarılar diliyorum. Bizler her zaman sizlerin yanınızdayız." dedi.

Vali Sonel, tüm öğretmenlerin toplum için çok önemli ve değerli olduğunu da sözlerine ekledi.

- Artvin

Milli İrade Meydanı önünde gerçekleştirilen törende, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar ve beraberindeki öğretmenler Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla buradaki program sona erdi.

Kutlamalar kapsamında Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

Milli Eğitim Müdürü Acar'ın açılış konuşmasının ardından göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etti.

Öğretmenler Günü dolayısıyla okullar arası düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programa, Vali Yılmaz Doruk ve eşi Meral Doruk, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, Artvin Belediye Başkan Vekili Ercüment Seçkin, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, bazı daire amirleri, öğretmenler, veliler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

- Bayburt

Bayburt'ta ilk tören İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney'in Saray Bahçesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda devam eden programda konuşan Vali Cüneyt Epcim, öğretmenlere değer veren milletlerin yükseleceğini belirterek, "Biz böyle bir inanç ve geleneğin çocukları olarak tüm öğretmenlerimizi hayırla yad ediyoruz. Özellikle şehit öğretmenlerimizi hayırla rahmetle yad ediyoruz." dedi.

Törende, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti, emekli olanlara da plaketleri verildi.

Öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan konserle devam eden program, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okullar arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.