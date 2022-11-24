Trabzon'daki bazı STK başkanları ve muhtarlar, CHP'li Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'daki bazı STK başkanları ve muhtarlar, CHP'li Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi

AA

Trabzon'daki bazı muhtarlar ile 24 esnaf odası başkanı, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Trabzon'daki bazı STK başkanları ve muhtarlar, CHP'li Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi

TRABZON (AA) - Trabzon'daki bazı muhtarlar ile 24 esnaf odası başkanı, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Trabzon Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, Trabzon'daki 18 ilçeden gelen bazı muhtarlarla Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde (TGC) basın toplantısı düzenledi.

Aktürk, CHP Grup Başkanvekili Özel'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik eleştirilerini kınadıklarını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin en başarılı İçişleri Bakanı, terörün kökünü kazıyan, uyuşturucu ve çetelerle amansız bir mücadele ile nesillerimizi bu illetten kurtarmaya çalışan, muhtarlarımızın bütün meselelerinde, taleplerinde bizden biri gibi davranarak sorunlarımızı çözen, hemşehrimiz, gururumuz İçişleri Bakanımıza karşı Trabzon'da ağır ifadelerde bulunan Özgür Özel'in açıklamalarını şiddetle reddediyor ve kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yapılacak hakaretlerin sadece terör örgütlerini sevindireceğini söyleyen Aktürk, şunları kaydetti:

"Bizim işimiz siyaset değil hizmettir. Muhtarlara hizmet eden ve muhtarların bütün taleplerini canla başla karşılayan Bakanımıza sahip çıkmak bir siyaset meselesi değil bizim için milli bir meseledir. Özgür Özel siyasetle hakareti ayırt edemiyorsa onun sorunudur. Sayın Özgür Özel'in siyasi eleştirilerine karışmayız ancak Sayın Bakanımıza karşı yaptığı hakaretlerinin de önüne geçeriz. Trabzon kendi değerlerine, şehrine ve devletine sahip çıkmasını bilir. Terörün kökünü kazıyan Bakanımız Süleyman Soylu'nun yanındayız. Biz muhtarlar hep birlikteyiz Türkiye için görevdeyiz."

- "İçişleri Bakanımız kırmızı çizgimizdir"

Trabzon Fırıncılar Odası Başkanı Davut İlik de Trabzon'daki 24 esnaf odası başkanı adına TGC'de düzenlediği basın toplantısında, Trabzon'un tarih boyunca bu toprakların bekası, milletin istiklali, bayrak ve ezan için bedeller ödediğini söyledi.

İlik, Trabzon'un oluşturduğu karakter anlayışında ahlak ve erdemin olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kendi içinden çıkan değerlere sahip çıkmak, hizmet edene takdir etmek vardır. Ülkemizin ve şehrimizin en önemli değerlerinden birisi olan, milletimizin üstünden terör gölgesini kaldırıp her yerde huzur ve güven iklimini oluşturan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya kendi şehrinde iftira ve hakaret etme cüretini gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in sarf ettiği sözleri kınadığımızı ifade etmek isterim."

"Trabzon STK'leri olarak İçişleri Bakanımızın kırmızı çizgimiz olduğunu belirtiyoruz." diyen İlik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim tepkimiz siyasal bir tepki değildir. Biz sadece gece gündüz ülkesi, milleti ve devleti için büyük fedakarlık yapmış olan şehrimiz evladına yapılan haksız ve fütursuz saldırganlığa karşı çıkıyoruz. Trabzon'un her köşesinde hizmetleri olan Bakanımızın sonuna kadar arkasındayız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezonun geride kalan bölümünü değerlendirdi:
YEREL HABERLER Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sezonun ...
Abdullah Avcı: Birinci bölgeyi en az kullanan takımız, bu sağlıklı durum değil
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: Birinci bölgeyi en az kullanan ...
(Görüntülü) ARI KOVANINDA 2 KİLO UYUŞTURUCUYA 1 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ARI KOVANINDA 2 KİLO UYUŞTURUCUYA 1 ...
Orta ve Doğu Karadeniz'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Orta ve Doğu Karadeniz'de 24 Kasım Öğretmenler Günü ...
Trabzon'da yumruk attığı kişinin ölümüne neden olan sanığa 5 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Trabzon'da yumruk attığı kişinin ölümüne neden olan ...
Arı kovanında 2 kilo uyuşturucuya 1 gözaltı
YEREL HABERLER Arı kovanında 2 kilo uyuşturucuya 1 gözaltı
(Görüntülü) TRABZON&#039;DA &#039;KEDİ KÖYÜ&#039; OLUŞTURAN ÖĞRETMENE PLAKET
YEREL HABERLER (Görüntülü) TRABZON'DA 'KEDİ KÖYÜ' ...
(Görüntülü) TRABZON&#039;DA &#039;KEDİ KÖYÜ&#039; OLUŞTURAN ÖĞRETMENE PLAKET
YEREL HABERLER (Görüntülü) TRABZON'DA 'KEDİ KÖYÜ' ...
Trabzon'da 'Kedi köyü' oluşturan öğretmene plaket
YEREL HABERLER Trabzon'da 'Kedi köyü' oluşturan öğretmene plaket
Trabzonspor, lige verilen arada antrenmanlarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, lige verilen arada antrenmanlarını ...
Trabzonspor'da futbolculardan Avcı´ya 'Öğretmenler Günü' tebriği
YEREL HABERLER Trabzonspor'da futbolculardan Avcı´ya 'Öğretmenler ...
Ebru öğretmen, serebral palsili Süleyman'a evde eğitim veriyor
YEREL HABERLER Ebru öğretmen, serebral palsili Süleyman'a evde ...
Türkiye'nin üretiminde lider olduğu fındık, 10 ayda 1,3 milyar dolar kazandırdı
YEREL HABERLER Türkiye'nin üretiminde lider olduğu fındık, 10 ayda ...
Trabzon'da arı kovanlarına uyuşturucu saklayan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Trabzon'da arı kovanlarına uyuşturucu saklayan zanlı ...
Trabzon'da öğretmenlerden oluşan koro sahne aldı
YEREL HABERLER Trabzon'da öğretmenlerden oluşan koro sahne aldı
(Görüntülü) ?BARIŞ BULUŞMASI? CİNAYETİ SANIĞINA 19 YIL HAPİS
YEREL HABERLER (Görüntülü) ?BARIŞ BULUŞMASI? CİNAYETİ SANIĞINA 19 ...
CHP Grup Başkanvekili Özel, Trabzon'da vatandaşlara hitap etti:
YEREL HABERLER CHP Grup Başkanvekili Özel, Trabzon'da vatandaşlara ...
`Barış buluşması´ cinayeti sanığına 19 yıl hapis
YEREL HABERLER `Barış buluşması´ cinayeti sanığına 19 yıl hapis
Trabzon'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılandığı davada karar çıktı
YEREL HABERLER Trabzon'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin 6 ...
(Görüntülü) GÖRME ENGELLİ ÇİFTİN &#039;GÖREN GÖZLERİ&#039;, EREN VE LENF KANSERİ SÜMEYYE
YEREL HABERLER (Görüntülü) GÖRME ENGELLİ ÇİFTİN 'GÖREN ...
CHP Grup Başkanvekili Özel, Trabzon'da konuştu
YEREL HABERLER CHP Grup Başkanvekili Özel, Trabzon'da konuştu
Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeline kahkaha terapisi uygulandı
YEREL HABERLER Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ...
Görme engelli çiftin `gören gözleri´, Eren ve lenf kanseri Sümeyye
YEREL HABERLER Görme engelli çiftin `gören gözleri´, Eren ve lenf ...
FETÖ'nün sözde "Trabzon il ablası"nın yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER FETÖ'nün sözde "Trabzon il ablası"nın yargılanmasına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.