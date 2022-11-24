Trabzon'daki bazı STK başkanları ve muhtarlar, CHP'li Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi

TRABZON (AA) - Trabzon'daki bazı muhtarlar ile 24 esnaf odası başkanı, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Trabzon Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, Trabzon'daki 18 ilçeden gelen bazı muhtarlarla Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde (TGC) basın toplantısı düzenledi.

Aktürk, CHP Grup Başkanvekili Özel'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik eleştirilerini kınadıklarını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin en başarılı İçişleri Bakanı, terörün kökünü kazıyan, uyuşturucu ve çetelerle amansız bir mücadele ile nesillerimizi bu illetten kurtarmaya çalışan, muhtarlarımızın bütün meselelerinde, taleplerinde bizden biri gibi davranarak sorunlarımızı çözen, hemşehrimiz, gururumuz İçişleri Bakanımıza karşı Trabzon'da ağır ifadelerde bulunan Özgür Özel'in açıklamalarını şiddetle reddediyor ve kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yapılacak hakaretlerin sadece terör örgütlerini sevindireceğini söyleyen Aktürk, şunları kaydetti:

"Bizim işimiz siyaset değil hizmettir. Muhtarlara hizmet eden ve muhtarların bütün taleplerini canla başla karşılayan Bakanımıza sahip çıkmak bir siyaset meselesi değil bizim için milli bir meseledir. Özgür Özel siyasetle hakareti ayırt edemiyorsa onun sorunudur. Sayın Özgür Özel'in siyasi eleştirilerine karışmayız ancak Sayın Bakanımıza karşı yaptığı hakaretlerinin de önüne geçeriz. Trabzon kendi değerlerine, şehrine ve devletine sahip çıkmasını bilir. Terörün kökünü kazıyan Bakanımız Süleyman Soylu'nun yanındayız. Biz muhtarlar hep birlikteyiz Türkiye için görevdeyiz."

- "İçişleri Bakanımız kırmızı çizgimizdir"

Trabzon Fırıncılar Odası Başkanı Davut İlik de Trabzon'daki 24 esnaf odası başkanı adına TGC'de düzenlediği basın toplantısında, Trabzon'un tarih boyunca bu toprakların bekası, milletin istiklali, bayrak ve ezan için bedeller ödediğini söyledi.

İlik, Trabzon'un oluşturduğu karakter anlayışında ahlak ve erdemin olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kendi içinden çıkan değerlere sahip çıkmak, hizmet edene takdir etmek vardır. Ülkemizin ve şehrimizin en önemli değerlerinden birisi olan, milletimizin üstünden terör gölgesini kaldırıp her yerde huzur ve güven iklimini oluşturan İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya kendi şehrinde iftira ve hakaret etme cüretini gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in sarf ettiği sözleri kınadığımızı ifade etmek isterim."

"Trabzon STK'leri olarak İçişleri Bakanımızın kırmızı çizgimiz olduğunu belirtiyoruz." diyen İlik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim tepkimiz siyasal bir tepki değildir. Biz sadece gece gündüz ülkesi, milleti ve devleti için büyük fedakarlık yapmış olan şehrimiz evladına yapılan haksız ve fütursuz saldırganlığa karşı çıkıyoruz. Trabzon'un her köşesinde hizmetleri olan Bakanımızın sonuna kadar arkasındayız."



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