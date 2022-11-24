Trabzon'da "Kadına Şiddetin Önlenmesi Hakkında Yasal Mevzuat" paneli düzenlendi

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TRABZON (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkan Yardımcısı Sibel Suiçmez, "Hepimiz biliyoruz ki kadına yönelik şiddet bireysel bir sorun değil, toplumsal bir sorundur. Toplumsal sorunun halledilmesi konusunda da esasında en büyük görev devlete düşen görevdir." dedi.

TBB, Trabzon Barosu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Karadeniz İlleri Kadın Platformu Derneği (KİKAP), Hukuk Klinikleri Kulübü ve The European Law Students Association (Elsa) tarafından "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında Trabzon'da panel düzenlendi.

Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Suiçmez, Trabzon Barosu yeni hizmet binası konferans salonunda düzenlenen "Kadına Şiddetin Önlenmesi Hakkında Yasal Mevzuat" konulu panelde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün önemine değindi.



Suiçmez, 25 Kasım'ın bir kutlama değil mücadele günü olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hepimiz biliyoruz ki kadına yönelik şiddet bireysel bir sorun değil, toplumsal bir sorundur. Toplumsal sorunun halledilmesi konusunda da esasında en büyük görev devlete düşen görevdir. Devlete düşen görevin yerine getirilmesi bir çok sorunun çözümünde önemli kilit nokta olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle alanda çalışan sivil toplum örgütleri, barolarımız, avukatlarımız ve hukuk fakültesi öğrencileri olarak biliyorsunuz ki alanda problemlerimiz, yasaların yetersizliğinden kaynaklanmamakta, tam tersi yasaların etkin bir şekilde uygulanmamasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bugün bunları tartışacağız, çözüm yollarını göstereceğiz, mücadeleye bir tuğla daha hep birlikte ekleyeceğiz."

İzmir Barosu üyelerinden avukat İlke Erol ise çocuk ve kadın haklarını koruyabilmek için mesleğe başladığını belirtti.

Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Seda Gayretli Aydın da kadınlara yönelik ilk duygusal şiddetin evlenmeyle başlayıp, boşanma ile devam ettiğini söyledi.



Programın sonunda KİKAP Derneğince panelistlere plaket verildi.

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