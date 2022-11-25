Trabzon'da "Keşanlı Kadınlar Direksiyonda" etkinliği düzenlendi

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TRABZON (AA) - Trabzon'da, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında "Keşanlı Kadınlar Direksiyonda" sloganıyla konvoy oluşturuldu.

Kadın sivil toplum örgütü temsilcileri, Trabzon Barosu öncülüğünde kadına yönelik şiddete dikkati çekmek ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla Şenol Güneş Spor Kompleksi önünde bir araya geldi.

Otomobil ve motosikletlerine mor renkli balonların yanı sıra kentin yöresel dokuma ürünü keşan da takan kadınlar, "Keşanlı Kadınlar Direksiyonda" sloganıyla konvoy oluşturdu.

Araçlarına, "kadına şiddet insan hakkı ihlalidir", "6284 kadınların güvencesidir" ve "kadına şiddete son" yazılı etiketler yapıştırarak yola çıkan kadınlar, hareket öncesinde meşale yaktı.

Polislerin eşlik ettiği konvoy, sahil ve şehir turunun ardından Atatürk Alanı'na ulaştı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkan Yardımcısı Sibel Suiçmez, kadın dayanışmasıyla birbirlerine güç vererek alanlarda mücadeleyi sürdürdüklerini söyledi.

Suiçmez, dünyanın ve Türkiye'nin her yerinde birçok kadının ayrımcılığa maruz kaldığının altını çizerek, "Kadınlar şiddete, tecavüze ve ekonomik şiddete maruz kalıyor. Onlar bilsinler ki hiçbir zaman yalnız olmadılar, yalnız olmayacaklar. Bizler, kadın mücadelesi içerisinde yer alanlar mücadelemizi omuz omuza birbirimize güç vererek yükseltiyoruz. Korkmuyoruz, susmuyoruz asla itaat etmiyoruz." dedi.

Trabzon Baro Başkanı Duygu Keleş Aydın ise Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün ayrımcılığa, şiddete, savaşa, ırkçılığa ve haklarını yok sayan sistemlere karşı kadınların eylem günü olduğunu vurguladı.

Yaşamın her alanında karşılaştıkları ayrımcılığa ve şiddete dikkat çekmek istediklerini ifade eden Aydın, "Kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini önleyebilmenin en önemli adımı, kadını sadece ailenin parçası olarak gören politik ve kültürel anlayışın değiştirilmesi, kadının özgür bir birey olarak yetiştirilmesine ve kabul edilmesine yol açacak politikaların uygulanması ve yasal düzenlemelerle kadınların toplum içerisinde güçlendirilmesi olacaktır." diye konuştu.

Etkinliğe katılan kadınlar, üzerinde "yasalara dokunma, uygula" yazan keşandan hazırlanmış pankart da açtı.

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