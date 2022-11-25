Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçenin Cevizli Mahallesi'nde oturan D.A.B'nin evinde uyuşturucu bulunduğu yönündeki bilgi üzerine operasyon düzenlendi.

Ev ve eklentilerinde narkotik dedektör köpeği "Yatkın"ın katılımıyla yapılan aramada, 1 kilo 250 gram kubar esrar, 7 kenevir tohumu, uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca ve 4 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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