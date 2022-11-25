Trabzon'da "Okursuz Kütüphane Kalmasın Projesi"ne destek

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TRABZON (AA) - Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Okursuz Kütüphane Kalmasın Projesi" kapsamında toplu ulaşım araçlarına ve duraklara afiş asıldı.

Sürmene Cevher Özden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yarımcısı Uğur Altuntaş, yaptığı yazılı açıklamada, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

"Okursuz Kütüphane Kalmasın Projesi"nin de bunlardan biri olduğunu vurgulayan Altuntaş, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile 30 toplu ulaşım aracına ve otobüs duraklarına "okursuz kütüphane kalmasın", "hayatınız hayallerinizle şekillenecek, hayalleriniz kitaplarla" yazılı afiş ve pankart asıldığını aktardı.



Altuntaş, aynı afiş ve pankartların Sürmene'deki okul servis araçlarına ve ilçe dolmuşlarına da asılacağının altını çizerek, projeye destek verenlere teşekkür etti.

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