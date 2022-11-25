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Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Trabzonspor'a ziyaret

AA

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan Trabzonspor'a ziyaret

TRABZON (AA) - Eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Wulff ve beraberindeki heyet, Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Yönetim Kurulu üyeleri Yaşar Kibar Güven, Sami Karaman, Lokman Sadıklar, Coşkun Öztürk ve Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen ile görüştü.

Wulff, futbolun ülkeler ve insanlar arasında bir köprü olduğunu belirterek, "Almanya'da ve Türkiye'de futbol çok seviliyor. Bu da ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki iletişimi sağlıyor, güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Sağıroğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Eski Alman Teknik Direktörümüz Sunderman'ın vefatı bizi çok üzmüştü. Kendisini bir kez daha saygı ile anıyoruz. Almanya en çok taraftarımızın olduğu ülkelerin başında geliyor. İlişkilerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi bizim için büyük önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sağıroğlu, Wulff'a üzerinde adının yazılı olduğu forma hediye etti.

Wulff ve Almanya Doğu Karadeniz Bölgesi Fahri Konsolosu İhsan Alioğlu'nun da yer aldığı heyet, Akyazı Stadyumu'nu gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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