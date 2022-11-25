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TRABZON (AA) - Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla broşür dağıtıldı.



İlçeye bağlı Dereköy Mahallesi'nde kurulan stantlarda broşür dağıtan jandarma ve polis ekipleri, vatandaşları kadın haklarının korunması ve toplumsal farkındalığın arttırılması konusunda bilgilendirdi.

Emniyet Amiri Ahmet Kılıç da kadına yönelik şiddetin önlenmesine dikkati çekti.



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