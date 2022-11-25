Trabzon'da çocukların omurga sağlığının korunması için proje uygulanacak

TRABZON (AA) - Trabzon'da, "Çocuklarda Omurga Sağlığının Korunması İşbirliği" protokolü imzalandı.

Vali İsmail Ustaoğlu, Valilik Toplantı Salonu'nda organize edilen imza töreninde, projenin çocukların omurga sağlığı konusunda farkındalık oluşturacağını söyledi.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, gelecek nesillerin sağlıklı olmasını amaçladıklarını vurgulayarak, "Postür dediğimiz duruşla alakalı sıkıntıları giderebilmek adına projeyi hayata geçirmek istedik." dedi.

Usta, projenin il genelinde uygulanacağına işaret ederek, "Bundan sonraki yıllarda da inşallah uygulayarak, tüm öğrencilerimizin gelecekle alakalı olarak duruşlarını normal şekle getirmeye gayret edeceğiz. Öğrencilerden yola çıkarak velilerini de bu konuda bilinçlendirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ozan Çetiner, özellikle genç nüfusun sağlıklı spor yapmasının en büyük hedefleri olduğunun altını çizdi.

Çetiner, sadece sağlıklı spor yapmak değil, öncesinde çocukların hareketlilik ve egzersiz anlamında bir şeyler kazanmalarının da çok önemli olduğuna dikkati çekti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu, okullarda sportif aktiviteler gerçekleştirildiğini dile getirerek, "Ama bugün daha anlamlı bir projeye şahit oluyoruz. Ortaklaşa, çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren bedensel ve fizikse aktivitelerini, en önemlisi de duruş bozukluklarıyla ilgili bilinçlendirme faaliyetlerini okullarımızda artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Protokol, Vali Ustaoğlu ile Usta, Çetiner ve Fettahoğlu arasında imzalandı.

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