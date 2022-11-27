Trabzon'daki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

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TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü yaşamını yitirdi.

İlçenin Salacık mevkisinde Gürbüz Kalyoncu'nun (40) kullandığı 61 PC 066 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu korkuluklara, ardından da duvara çarptı.

Kazada ağır yaralanan Kalyoncu, kaldırıldığı Akçaabat Haçkalıbaba Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.



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