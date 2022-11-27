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Doğu Karadeniz'in su ürünleri ihracatı 10 ayda yüzde 71 arttı

AA

Doğu Karadeniz'in su ürünleri ihracatı 10 ayda yüzde 71 arttı

TRABZON (AA) - Doğu Karadeniz'den yılın 10 ayında yapılan su ürünleri ihracatından elde edilen gelir, yüzde 71 artarak 116 milyon 340 bin dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, bölgeden Ocak-Ekim 2022'de 19 ülkeye su ürünü ihraç edildiğini söyledi.

Bölgeden 17 bin 286 ton su ürünü ihraç edilerek 116 milyon 340 bin dolar gelir sağlandığını belirten Gürdoğan, buna göre ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre gelirde yüzde 71, miktarda ise yüzde 37 arttığını bildirdi.

Gürdoğan, en fazla ihracatın Rusya, Vietnam ve Japonya'ya yapıldığına işaret ederek, Rusya'ya 70 milyon 477 bin, Vietnam'a 21 milyon 857 bin ve Japonya'ya 5 milyon 832 bin dolarlık su ürünü satıldığını aktardı.

- Trabzon'dan yapılan su ürünleri ihracatı da yüzde 133 arttı

Bölge ihracatının yüzde 54'ünün Trabzon'dan gerçekleştirildiğini belirten Gürdoğan, şunları kaydetti:

"Trabzon'dan yılın ocak-ekim döneminde Rusya, Vietnam ve Çin Halk Cumhuriyeti başta olmak üzere 14 ülkeye 62 milyon 886 bin 30 dolarlık su ürünleri dış satımı yapıldı. Kentten geçen yılın aynı döneminde 26 milyon 964 bin 575 dolarlık su ürünü ihraç edilmişti. İlimizden yapılan su ürünleri ihracatı da geçen yıla oranla değerde yüzde 133 arttı."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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