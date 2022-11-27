Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti

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TRABZON (AA) - Trabzonspor, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada çalışmalarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, dinamik ısınmanın ardından koordinasyon ve 5'e 2 çalışma gerçekleştirdi.

Dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenmanın son bölümünde oyuncular çift kale maç yaptı.

Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, hazırlıklarını 29 Kasım Salı gününden itibaren Antalya'da sürdürecek.





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