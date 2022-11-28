Trabzonlu ev hanımı "futbolcu maskotları" yapıyor

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TRABZON (AA) - DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da yaşayan 55 yaşındaki ev hanımı Nuray Sarı, Trabzonspor ve Beşiktaşlı futbolcuların fotoğraflarına bakarak, tığ örgü tekniği amigurumi ile maskotlar yapıyor.

Çocukluğunda annesinden örgü yapmayı öğrenen Nuray Sarı, zaman içinde kendini geliştirerek evinde battaniye, yelek, patik, çeyizlik eşya, makrome, iğne oyası, şapka ve süs eşyası üretmeye başladı.

Trabzon Ev Eksenli Çalışan Emek Sensin Kadın Derneğinde başkan yardımcısı olarak görev alan 3 çocuk annesi Sarı, kadınların üretimde kendilerini geliştirmesi için çeşitli çalışmalara katıldı.

Ortahisar Belediyesi, Ortahisar Kent Konseyi ve Kadın Meclisinin desteğiyle Ekopark'ta her ayın son pazar günü açılan Mor Pazar'da örgü bebek, Fadime-Temel figürleri, anahtarlık gibi birçok ürünü satan Sarı, aile bütçesine katkı sağlıyor.

Sarı, Trabzonpor'un Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlamasının ardından bordo-mavili futbolcuların fotoğraflarına bakarak, amigurumi tekniğiyle maskotlar yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı ürünler ilgi gören Sarı, aldığı sipariş üzerine Beşiktaşlı futbolcuların da maskotlarını tamamladı.

Sarı, AA muhabirine, Trabzonspor'un şampiyonluğu dolayısıyla Marek Hamsik'in maskotunu yaptığını, Mor Pazar'daki tezgahında satışa sunduğu maskota çocukların ilgi gösterdiğini söyledi.

Bu ilgiden dolayı takımın ilk 11'ini yapmaya karar verdiğini belirten Sarı, "Çocuklarım Trabzonspor'un şampiyonluğunu göremediği için üzülüyordum. Çok şükür hepsi de gördü. İster istemez fanatik oluyoruz ama olumlu fanatiklerdeniz." ifadelerini kullandı.

Sarı, yaptığı maskotları gören Beşiktaşlı bir taraftardan takımı için sipariş aldığını ifade ederek, sipariş gelmesi halinde Galatasaray ve Fenerbahçe'yi de çalışacağını dile getirdi.

Yabancı futbolcuların isimlerini tam olarak ifade edemese de gördüğünde hepsini tanıdığını kaydeden Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tığla oyuncuları ördükten sonra iğneyle yüzlerinin özelliklerini verdim. Cep telefonundan fotoğraflarını belirliyorum ama sürekli saç, sakal ve saç rengini değiştirdikleri için birkaç farklı fotoğraftan yararlanıyorum. Futbolcuların en son hallerini dikkate alıyorum. Yusuf Yazıcı'yı yaptım ama benim baktığım fotoğrafta saçları siyahtı, daha sonra sarıya boyatmış, maskotun saçlarını ojeyle boyayacağım."

Nuray Sarı, bordo-mavili takımın ilk 11'ini yapmaya Abdülkadir Ömür'den başladığını belirterek, "Normalde 1 numara kaleciyle başlıyorum ama ilk 11'i görünce Abdülkadir'den başlamak istedim. Oldukça kolay yaptım. Beni hiç üzmedi, hemen maskotu bitirdim. Çocuklarım da Abdülkadir'in saçlarının çok benzediğini söyledi. Yaparken çok mutlu oldum, o da bizi golleriyle mutlu edecek inşallah. Uğurcan ve Jens Stryger Larsen gibi futbolcuları da yaptım." diye konuştu.

- Maskotları oyunculara hediye etmek istiyor

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın maskotu ile bordo-mavili takımla ilgili çalışmasının tamamlanacağını ifade eden Sarı, "Hocayı kasketiyle birlikte tamamlayacağım. Futbolcuları ziyaret ederek, yaptığım maskotları benden bir hatıra kalması için sahiplerine hediye etmek istiyorum. Onların yorumlarını merak ediyorum." dedi.

Sarı, yaptığı ürünleri sosyal medya hesabından paylaştığını kaydederek, "Mor Pazar'da da satışa sunuyorum. Ürünleri orada gören taraftarlar bana destekledikleri takımların maskotlarını yapmam için sipariş veriyor." ifadelerini kullandı.

Nuray Sarı, bir maskotu 2 günde tamamladığını sözlerine ekledi.

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