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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TTSO üyesi firmalar Gürcistan'da ikili iş görüşmeleri yaptı

AA

TTSO üyesi firmalar Gürcistan'da ikili iş görüşmeleri yaptı

TRABZON (AA) - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) üyesi firmalar, Gürcistan'da düzenlenen fuarda ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Batum kentinde 25-26 Kasım tarihleri arasında 10. Uluslararası Tarım Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı'nın düzenlendiği, TTSO üyesi firmaların Avrupa İşletmeler Ağı projesi kapsamında organizasyona katıldığı belirtildi.

Açıklamada, fuarın açılışına katılan TTSO Başkanı Erkut Çelebi, yönetim kurulu ve meclis üyelerinin fuardaki stantları ziyaret ederek, ürünler ve firmalar hakkında bilgi aldıkları ifade edildi.

Fuarda proje kapsamında TTSO üyesi firma temsilcilerinin yabancı firmalarla 25 ikili iş görüşme yaptıkları kaydedildi.


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